Rural.- Feiraco prevé que más del 50% de sus productores lácteos suscriban su contrato homologado en tres semanas

Actualizado 10/12/2008 20:54:44 CET

Su gerente estima que el precio superará en 1,5 euros la cotización media de la leche en 2008 y rondará los 36,5 céntimos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de Feiraco, José Luis Antuña, aseguró hoy a Europa Press que en un plazo de tres semanas entre un 50 y 60 por ciento de los socios de la cooperativa de Negreira (A Coruña) suscribirán el modelo de contrato homologado para la compraventa de leche de vaca presentado el viernes en una asamblea, donde se firmaron los primeros 20 documentos de la firma que abarcarán un periodo de seis meses, de octubre a febrero.

Precisamente, señaló a Europa Press que fueron los ganaderos con el mayor volumen de entregas de leche los que respaldaron este sistema el mismo día de su presentación. "En 15 días o tres semanas confiamos que haya firmado una cifra importante", afirmó para estimar que, en ese plazo, se habrán sumado entre el 50 y 60 por ciento de los casi 675 ganaderos que producen leche para la cooperativa.

El modelo de contrato homologado de Feiraco establece como base el precio que hasta la fecha estaba pagando la entidad por litro de leche, 32 céntimos de euro, más el retorno cooperativo que cada mes reciben sus asociados, "un complemento mensual", como matizó Antuña, después de recordar que el sistema de fijación de precios de la firma se diferencia de las otras industrias lecheras.

Ese importe se adaptará a la evolución del mercado de productos lácteos que analiza y mide el Observatorio do Sector Lácteo de Galicia a través de un índice conocido como Empla. Feiraco, según matizó su director gerente, no es partidario de fijar el importe en función del precio de la leche en Francia al igual que sí realizan otras industrias.

"Hablar de precios de Francia no es lo más justo y no tiene que ver con la evolución de nuestros mercados y costes aunque no vivimos aislados del mercado", apuntó para defender su apuesta por la situación que se vaya produciendo en el contexto español. Precisamente, Feiraco aplicará la evolución de las cotizaciones de lácteos y derivados este tercer trimestre del año en febrero de 2009.

1,5 EUROS POR ENCIMA DEL PRECIO MEDIO

El director gerente de Feiraco estimó que el precio medio que percibirán los productores lácteos asociados a la cooperativa superarán en un 1,5 euros el importe medio pagado por litro de leche al conjunto de los ganaderos gallegos. "Alcanzaremos una retribución media un poco mejor que la del resto del mercado, sin grandes cifras por encima o por debajo", señaló.

Pese a subrayar que se trata de cálculos provisionales, Antuña confió en que al cierre del presente ejercicio un ganadero gallego habrá percibido una media de 36,5 y 36,8 céntimos por cada litro de leche entregado durante los 12 meses del año, una estimación que fundamentó en los datos correspondientes a octubre y a la espera de conocer los de noviembre y diciembre.

"El precio alcanzado en octubre se situó un poco por encima del mismo mes del año 2007", aseguró para añadir que, por ello, prevé que la cotización media de la leche en 2008 sea "como mínimo igual a la del año pasado", añadió en relación a un ejercicio en el que esta materia prima se pagó en Galicia a un promedio de 36 céntimos.

Antuña reiteró su defensa a la implantación de los contratos homologados al sostener que, de este modo, se introducirá "la cultura de la negociación" en un sector que se caracteriza, a su juicio, por estar "desestructurado".

Por tanto insistió en que más allá de que los primeros contratos cubran la totalidad de las expectativas del sector su relevancia radica en "el hábito". A este respecto manifestó que los ganaderos franceses conocen ahora mismo el precio que cobrarán hasta marzo del año que viene. "Aunque no nos guste el precio sabremos cuáles serán los comportamientos del mercado y el sector será más estable y estructurado", expuso.

Los contratos permitirán, en la opinión de Antuña, que el precio "no dependa sólo de una parte", la de la industria, y establecerán compromisos entre ganadero y empresario tanto en la recogida de la materia prima como en la entrega. Con respecto al importe de la leche, el director gerente confió en que si la industria se compromete a pagar un precio "será más difícil que después lo baje".