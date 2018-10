Rural.- Juárez ve "intervencionista" que la Xunta promueva un grupo lácteo y reprueba la inacción del bipartito ante la crisis

Actualizado 02/05/2009 14:40:08 CET

Cree una "temeridad" haber prescindido del operativo contra incendios municipal, aunque este año mantendrá el actual dispositivo Percibe requisitos en el Banco de Terras que "desincentivan" a los propietarios y advierte de que "la política del palo no funciona"

El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, aseguró que la Xunta "apoyaría" una propuesta dirigida a conformar un grupo lácteo de capital gallego, "al igual" que a "otra industria" interesada en implantarse en la comunidad, pero consideró "no conveniente" el "intervencionismo" que supondría que la Administración autonómica asumiese un papel de "organizar grupos empresariales", ya que esa función es de la "iniciativa privada".

En una entrevista concedida a Europa Press, el titular de la Administración agraria gallega cuestionó que ésta "deba" o "siquiera sea capaz" de impulsar un grupo empresarial, tras recordar que esa misma apuesta "fracasó en el pasado".

"Si surge esa iniciativa sin incurrir en competencia desleal con otras empresas que también están implantadas en Galicia y, sean o no de capital gallego están creando riqueza y empleo, la Administración lo vería con buenos ojos", agregó.

La crisis del sector lácteo y el modo de articular líneas de ayudas a los ganaderos gallegos sin transgredir la normativa comunitaria centran las prioridades del responsable de Medio Rural, quien destacó que el margen de actuación del Gobierno autonómico "no es mucho". "La solución no se puede arbitrar porque el origen del problema es el mercado", señaló, tras destacar que su departamento "estudia" las posibles vías de acción.

Juárez expresó su disposición a "sentarse" con los sindicatos agrarios, a los que ya recibió esta semana, industrias y la distribución --"incluso sabiendo que para que realmente sea eficaz tiene que hacerse en el ámbito de todo el Estado", matizó--. No obstante, admitió su "sorpresa" ante el hecho de que "no se haya hecho absolutamente nada" en este sentido por parte del Gobierno bipartito.

"Esta situación se viene deteriorando desde hace meses y, de alguna forma, la recibimos ya en un estado muy muy difícil", consideró, después de asegurar que "comprende" la coincidencia con la época electoral --"que fue poco propicia", reconoció-- y el traspaso de poderes --"que es demasiado largo", juzgó--.

Sin embargo, lamentó que "todos estos contactos y directrices" no se hayan adoptado "hace tiempo", al sostener que, ahora, los productores lecheros están "para muy pocas esperas". "Hay un margen de tiempo que necesitamos", advirtió en relación a las medidas de ayuda urgente que reclaman los ganaderos, para añadir que el nuevo equipo de Medio Rural lleva "apenas una semana en el cargo" y está "estudiando las alternativas".

ORGANIZACIÓN, "CLAVE" ANTE LA IMPORTACIÓN

Respecto a la importación de leche, el titular de la Administración agraria gallega ve "importante" incrementar el "control" de la calidad y trazabilidad de la materia prima, así como velar por el cumplimiento de las normativas existentes.

Así, admitió que las labores de inspección corresponden a las comunidades autónomas pero demandó "un poco más de liderazgo" al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) "y no solamente descargar el problema en los que lo sufren directamente". "Los que tenemos el problema encima, como somos toda la Cornisa Cantábrica, estamos sensibilizados, pero hay que sensibilizar también al resto", afirmó apelando al Ministerio.

Juárez cree que "la clave" para hacer frente a las importaciones de leche radica en que "el sector se organice", de igual modo que ocurre en Francia, y busque "puntos de encuentro" entre productores, industrias y distribución para alcanzar "algún tipo de sistema de gestión razonable". A su juicio, la Administración debe "ayudar" en este sentido al reconocer que las importaciones "no se pueden parar".

"Hacer entender a la distribución que no puede hacer su guerra comercial a costa de un sector muy vulnerable como el de la leche, es posible", defendió, tras apuntar de nuevo al caso francés. "Nosotros nos hemos dedicado a hacernos la guerra unos a otros", reprobó.

SALIDA "DIGNA"

El conselleiro abogó por ofrecer "alguna vía de escape" a las explotaciones cuyos titulares carecen de "vocación de continuidad", una actuación que, además, en su opinión, "no sería malo para el resto".

Sin embargo, advirtió de que el sector lácteo gallego "está suficientemente reestructurado ya" y que dar ayudas a quienes deseen abandonar "no es la salida al problema". "Tampoco deberíamos estar cerrados a la posibilidad de que algunas --explotaciones-- lo hagan", matizó.

DISPOSITIVO MUNICIPAL

En materia de incendios forestales, el titular de Medio Rural calificó de "temeridad" que el Ejecutivo bipartito haya prescindido de "todo el dispositivo que existía y dependía de los ayuntamientos", al sostener la necesidad de "implicar" a los gobiernos locales en el "cuidado" de "su territorio".

Juárez señaló, no obstante, que este año se mantendrá el actual operativo "porque no hay tiempo de cambiar nada", aunque reconoció su "tendencia a pensar que el viejo sistema funcionaba en general mejor". Así y todo, indicó que el presente ejercicio se "probará" la eficacia del dispositivo de la Xunta, dado que, como precisó, las condiciones de los dos últimos veranos en la comunidad no permitieron hacerlo.

"Espero que no sea un verano difícil para que no lo pasemos muy mal, aunque se presenta complicado porque está toda la madera en el suelo del ciclón Klaus y hay alguna que está en condiciones muy complicadas", reconoció.

En relación al futuro de la empresa pública Servizos Agrarios Galegos (Seaga), Juárez abogó por evaluar su funcionamiento "desde una perspectiva de eficacia y coste", aunque aclaró que "de entrada, no hay una predisposición a cargarse lo que hay hecho", sino a "aprovechar lo que sea aprovechable" y mantener "lo que esté bien". "No hay prejuicios", añadió.

Sin embargo, cuestionó la existencia de una empresa que se dedique exclusivamente a labores vinculadas al medio rural y se preguntó "si conviene una Tragsa gallega". "Claramente, si va a dar más problemas que beneficios, mejor no tenerla. Si va a funcionar bien y nos va a permitir ahorrar costes, la mantendremos, pero si realmente no ahorramos dinero y nos va a dar problemas de muchos órdenes es mejor utilizar la que tienen los demás --Tragsa--", manifestó.

FRENO EN LA CESIÓN DE TIERRAS

El titular de Medio Rural se mostró partidario de favorecer el arrendamiento de tierras, una actuación que prevé impulsar tras una mejora del Banco de Terras de Galicia (Bantegal), instrumento del que indicó que "tiene todavía algunos lastres que le impiden ser una herramienta eficaz".

Entre ellos, se refirió a las garantías de los propietarios de recuperar sus tierras tras el plazo acordado, dado que, pese a indicar que la Administración renunció al derecho de tanteo y retracto de forma automática, "asusta mucho". Por ello, defendió revisar algunos de esos requisitos "y eliminar todos los que están frenando un funcionamiento lo más eficaz posible".

"Es mejor dar un poco de libertad a las partes", apuntó en referencia a los acuerdos entre propietario y arrendatario, respecto al periodo de cesión de la tierra. Asimismo, aseguró preferir los "incentivos positivos" frente a la "política del palo", que, a su juicio, orientó el planteamiento del Bantegal. "O haces esto o te castigo o te sanciono porque no tienes la tierra mantenida", ejemplificó.