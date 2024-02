Unións Agrarias denuncia ayudas "míseras" de la Xunta para paliar las pérdidas por la rata topo

LUGO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) denuncia ayudas "míseras" de la Consellería de Medio Rural para paliar las pérdidas causadas por la rata topo, principalmente en la montaña de Lugo.

En un comunicado, critica que las ayudas "no llegan a un tercio de las comprometidas" en la orden publicada hace un mes. Apunta que se comprometía la cantidad de 300 euros por hectárea afectada, pero "la realidad" es que en los pagos "apenas se alcanzan los 93 euros por hectárea".

Así, UU.AA. dice "no entender este cambio de postura cuando el volumen de ayuntamientos afectados sigue aumentando y, por lo tanto, el número de explotaciones que ven cómo se pierde la producción de prados".

A renglón seguido, solicita que se refuerce el presupuesto de ayudas para alcanzar las cantidades comprometidas y que se haga una previsión presupuestaria para futuros ejercicios, ya que "el problema causado por la rata topo sigue sin resolverse" en los municipios lucenses de As Nogais, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela.