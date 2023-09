Verdegaia apunta que el "demoledor" informe del CCG sobre el eucalipto muestra un "avance indiscriminado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La entidad ecologista Verdegaia destaca que el "demoledor" informe del Consello da Cultura Galega (CCG) sobre el eucalipto muestra un "avance indiscriminado" de esta especie que afecta a la biodiversidad de Galicia.

Señala que el informe "no deja lugar a dudas del importante impacto que tiene el monocultivo del eucalipto sobre el ambiente y también sobre los paisajes culturales, entendiendo por esto la cultura, la lengua, el patrimonio histórico-artístico y etnográfico", entre otros.

Por ello, resalta la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental sobre las plantaciones para evitar la pérdida de biodiversidad y destrucción del patrimonio.

Igualmente, Verdegaia lamenta que el último plan forestal de la Xunta "viene a confirmar la expansión indiscriminada del eucalipto". Subraya que el inventario forestal continuo, aún en elaboración, sitúa la superficie del eucalipto en unas 450.000 hectáreas.

A esto se suma que ahora el informe del CCG habla del gran incremento en la franja marítima desde A Guarda hasta Ribadeo, con expansión incluso donde hasta hace poco no había, tales como A Terra Chá y A Ulloa. También se refiere a su aparición en zonas protegidas como el parque natural de As Fragas do Eume.

"La Xunta indica, en la nota enviada a la prensa ayer mismo a raíz de este informe, que el valor económico del eucalipto es tan importante que se puede permitir desoír cualquier recomendación científica que hable del control de la plantación de esta especie", censura Verdegaia.