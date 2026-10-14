La Xunta amplía hasta el 31 de octubre la época de alto riesgo de incendios forestales

Varios bomberos trabajan sobre el terreno quemado, a 30 de septiembre de 2026, en Ourol, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural publica este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se amplía la época de peligro alto de incendios forestales durante el año 2026 en las fechas comprendidas entre el 16 y el 31 de octubre.

Tal y como ha apuntado el departamento autonómico, la decisión viene motivada por las actuales condiciones meteorológicas.

En este sentido, la Xunta ha recordado que el pasado 11 de junio se publicó en el DOG la orden que determina la época de peligro alto de incendio, que abarca del 1 de julio al 30 de septiembre, aunque se recogía la posibilidad de modificar las fechas y declarar como peligro alto otras épocas del año, cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias agraven el riesgo de incendios.

De este modo, el pasado 24 de septiembre se publicó la resolución por la que se amplió la época de peligro alto de incendios forestales hasta el 15 de octubre. Ahora, tras la actual ampliación, Galicia continuará en alto riesgo de incendios hasta el 31 de octubre.