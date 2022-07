La Xunta dice tener controlado el 90% del perímetro de los incendios de Lugo, que quemaron casi 3.000 hectáreas

El conselleiro do Medio Rural afirma que los incendios están "cerca de la fase de estabilización" y se muestra esperanzado

LUGO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta asegura tener controlado "un 90% del perímetro" de los seis incendios activos en las localidades lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón que, junto a los tres incendios de Quiroga, han calcinado ya casi 3.000 hectáreas. Según ha confirmado el técnico de distrito de la Consellería Ramón Recaman, la orografía de la zona, "con pendientes acusadas" a las que solo pueden llegar medios aéreos, dificulta el control.

En todo caso, ha afirmado que la previsión es que a lo largo de este domingo se consiga que todos los incendios activos en estos momentos en la zona -- seis en total, que afectan a los municipios de Folgoso do Courel, Samos y A Pobra do Brollón-- pasen a una fase de estabilización.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado desde el que se gestionan los incendios registrados en la provincia de Lugo, en A Pobra do Brollón, el conselleiro do Medio Rural, José González, ha explicado que los incendios en Galicia "no están avanzando" y ahora los medios se centran en perimetrar las zonas afectadas para dar por controlados los fuegos y trabajar en que "no se hagan reproducciones".

"No queremos hablar de estabilización o control, pero podemos decir que los incendios no están avanzando y trabajamos para que en su perímetro no se hagan reproducciones. Ahora el trabajo se centra en finalizar la perimetración de los incendios, evitar que ardan más hectáreas y, a partir de ahí, un trabajo muy fuerte para refrescar el perímetro", ha explicado el conselleiro.

Así, José González ha señalado que es un día "para la esperanza" porque "prácticamente" los medios tienen perimetrados la mayoría de los incendios. "No están todavía en fase de estabilización, pero están cerca", ha insistido.

El titular de Medio Rural ha afirmado que la situación "se desbordó" el jueves por la caída de más de 6.000 rayos en Galicia e "hicieron daño allí donde no hubo lluvia".

Asimismo, ha puntualizado que continúa activa la situación 2 en varios de estos incendios por posible afectación a aldeas "de manera preventiva", pero ha asegurado que en esos núcleos "el peligro ya ha pasado".

Por otra parte, ha puesto en valor el "importante" despliegue de medios de extinción, "tanto de medios aéreos y terrestres, como palas y motobombas". En todo caso, ha lamentado que las altas temperaturas, la baja humedad y el viento "dificultan la extinción". Además, ha señalado que la orografía es complicada y los medios no se pueden acercar con celeridad.

"Estamos siendo capaces de vencer esta situación extraordinaria que proviene de una situación climatológica absolutamente impredecible", ha destacado González.

PECULIARIDAD DE LOS INCENDIOS

Además, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha destacado la "peculiaridad" de estos incendios con origen "en un sistema convectivo absolutamente inusual y brutal".

En este sentido, ha detallado que en zonas como las de A Pobra o Folgoso, "de media montaña", los rayos "caen en laderas y en la cumbre" y provocan incendios "muy rápidos con evolución de difícil pronóstico".

"Es un escenario difícil para trabajar en la extinción, pero pese a todo estamos ganando esta batalla. Quedan puntos conflictivos y hay que evitar reproducciones, que son muy fáciles en estas condiciones", ha enfatizado el director xeral.

SITUACIÓN INCENDIOS

Precisamente, en A Pobra do Brollón la administración autonómica mantiene decretada como medida preventiva la 'situación 2' en el incendio registrado en la parroquia de Saa, aunque Medio Rural informó el viernes de que el peligro para el núcleo de Busto había remitido.

Este incendio permanece activo desde las 20,37 horas de este jueves y afecta a una superficie provisional de 600 hectáreas, según la actualización de Medio Rural de las 08,30 horas de este domingo. Hasta el momento se han movilizado para su control 3 técnicos, 19 agentes, 29 brigadas, 16 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 4 aviones.

En el mismo municipio de la provincia de Lugo permanece activo desde las 21,14 horas del jueves otro incendio, en la misma parroquia de Saa, que según las últimas estimaciones ronda las 50 hectáreas provisionales. En su control han trabajado 1 agente, 1 brigada, 1 motobomba y 1 helicóptero.

El alcalde de la localidad, José Luis Maceda, ha destacado que, especialmente la zona de Saa tiene "una riqueza forestal impresionante". "Es uno de los montes que más riqueza forestal tiene en este ayuntamiento y me atrevería a decir que del sur de Lugo", ha lamentado.

En todo caso, el regidor ha subrayado que "lo verdaderamente importante" es que no hay que lamentar daños personales y que no ha ardido ningún núcleo de población.

CASI 2.000 HECTÁREAS EN FOLGOSO DO COUREL

Mientras, en Folgoso do Courel sigue decretada la alerta por proximidad al núcleo habitado en el incendio registrado en la parroquia de Seceda, que se inició a las 1,40 horas del viernes, y que, según las últimas estimaciones provisionales, la superficie afectada se mantiene en 1.100 hectáreas.

El fuego está próximo al núcleo de Gamiz, en la parroquia de Santalla, ubicada en Samos, municipio limítrofe. En este incendio han trabajado un total de 16 agentes, 24 brigadas, 10 motobombas, 6 aviones y 4 helicópteros. También participa la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplegado efectivos en la zona.

La alerta sigue también decretada en un incendio de la parroquia de Vilamor, en Folgoso, donde las llamas están cerca del núcleo de Carballal. Este incendio empezó a las 20,42 horas de este jueves y se mantiene en 300 hectáreas quemadas, según las estimaciones provisionales. Combaten las llamas 6 técnicos, 18 agentes, 29 brigadas, 18 motobombas, 1 pala, 5 aviones y 3 helicópteros.

Otro fuego, el tercero de Folgoso, permanece activo en Vilamor. Empezó a las 20,25 horas de este jueves y, según las últimas estimaciones provisionales, la superficie afectada es de 500 hectáreas. En su control han trabajado hasta el momento 18 agentes, 24 brigadas, 19 motobombas, 1 pala, 1 unidad técnica de apoyo, 6 aviones y 6 helicópteros.