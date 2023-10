La Xunta pide "estabilidad" de precios lácteos y productores exigen que no haya ayudas a industrias sancionadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Medio Rural, José González, ha pedido "estabilidad" de los precios lácteos en un contexto en el que Galicia está a la cola entre comunidades. "No comprendemos en estos momentos diferenciales de precios de leche de otras comunidades y de Galicia", lamenta, puesto que "no se justifica por cuestiones de calidad".

Así lo ha expuesto con motivo de una reunión en Santiago este martes con representantes de organizaciones agrarias gallegas. Al respecto, el secretario de Acción Sindical de Unións Agrarias (UU.AA.), Félix Porto, ha demandado a la Xunta que es "el momento de tomar medidas" y de "impedir por todos los medios se produzca una nueva bajada". Por ello, insta a Medio Rural a impedir que industrias con sanciones graves puedan acceder a ayudas públicas.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, el precio medio del litro de leche que se paga a ganaderos en Galicia se hundió hasta los 49 céntimos en agosto --2,3 céntimos menos que los 51,3 céntimos de julio--, de forma que por primera vez baja de los 50 céntimos desde septiembre de 2022. De este modo, se aleja de la media española, de 51,8 céntimos.

La pasada semana, con motivo de una reunión del conselleiro con representantes de la industria láctea, José González ya mostró la disposición de la Xunta a denunciar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el "diferencial" que paga la industria por el precio del litro de leche que se produce en Galicia en comparación con la media del Estado.

De este modo, el conselleiro señala la necesidad de un "esfuerzo adicional" en defensa de los productores gallegos y, con la Conta Láctea como referente, "decirle a la industria no puede haber bajada de precios porque se pondría en peligro la rentabilidad y competitividad del sector". Apela a que esa estabilidad se mantenga en el medio y largo plazo para que pueda haber recambio generacional.

Por su parte, Félix Porto considera que el anuncio de la semana de recurrir a la CNMV supone una "buena línea de actuación", pero deja claro que la situación es "crítica y preocupante" al contar el precio de la leche en Galicia "una bajada encadenada de 11 céntimos", a lo que se une el anuncio de tres céntimos de recorte más. Por ello, urge a la Xunta que, más allá de denunciar, tome medidas como no dar ayudas a las industrias incumplidoras.