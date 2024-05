La Xunta sostiene que actualizará el Pladiga, mientras el PSdeG alerta de falta de prevención

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, responde en la Comisión 7ª del Parlamento de Galicia.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha asegurado que la Xunta actualizará el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), mientras ha recordado al PSdeG que este plan "ya está aprobado" y lo que se aprueba ahora son "actualizaciones".

Así ha respondido el representante autonómico en la Comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes en el Parlamento de Galicia a una pregunta de los socialistas sobre el estado en el que se encuentra la tramitación del proyecto del Pladiga para este año y el proceso de participación del Consello Forestal.

En su planteamiento, la diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta ha reprochado a la Xunta que limite las tareas de prevención a "hacer la danza de la lluvia" y a "encomendarse a manitú".

Así, ha criticado la "falta de publicación del Pladiga", algo que le ha reprochado el director xeral de Montes, argumentando que este plan "no se aprueba, se aprueban las actualizaciones". "Todos los años estamos con este mantra de que la Xunta presenta tarde el Pladiga. El Pladiga ya está, existe. Si hablamos de las actualizaciones del Pladiga periódicamente, no pueden decir que no lo tenemos aprobado", ha criticado.

En todo caso, ha recordado que esta actualización se realizó en los últimos años en fechas alrededor de finales del mes de mayo o principios de junio, con excepción del año 2023, cuando se hizo el 27 de abril. Pese a esto, Manuel Rodríguez ha insistido en que están "en la media de los últimos cinco años", por lo que considera que no es un retraso "injustificado".

Asimismo, el director xeral ha defendido que Galicia fue "pionera" en incorporar el plan preventivo que, en su opinión, "no existía a nivel estatal".

VITICULTURA TRADICIONAL EN LA RIBEIRA SACRA

Por otra parte, en esta misma comisión, el grupo parlamentario socialista también ha preguntado al Gobierno autonómico sobre las acciones que prevé poner en marcha para impulsar la producción de la viticultura tradicional de la Ribeira Sacra.

En este sentido, la diputada del PSdeG Lara Méndez ha expuesto que la denominada viticultura 'Heroica' o 'Extrema' que se mantiene en esta zona es "clave" en la dinamización económica, no solo por la actividad productiva, sino por "su capacidad de atracción de un turismo sostenible".

Además, ha puesto en valor la candidatura a Patrimonio de la Humanidad y ha reivindicado los bancales de la Ribeira Sacra, aunque ha lamentado que "apenas un 5% del suelo" está dedicado a esta forma de cultivo, que cuenta con su propia Denominación de Origen desde 1996.

En este contexto, Lara Méndez ha demandado a la Xunta la creación de una línea de ayudas para mantener y aumentar la producción de esta viticultura tradicional en la Ribeira Sacra.

Ante esto, el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, ha defendido que ya hay ayudas contempladas en al nueva etapa de programación de fondos europeos (PEPAC).

En concreto, ha asegurado que existen líneas de ayudas, como los gastos de funcionamiento de los consejos reguladores, los programas de control, los programas y actividades relacionadas con la promoción del vino, ayudas de reestructuración y reconversión del viñedo, para la inversión en bodegas y de promoción del vino en terceros países. "Si sumamos todas estas líneas, solo en la Ribeira Sacra hablamos de aproximadamente un millón de euros", ha relatado.

Además, ha reivindicado que "la clave" es evitar el abandono y el cambio generacional, "que vean que es rentable, de futuro, y que no solo sirve para mantener el nivel, sino que da la oportunidad de crecer".

Por otro lado, este martes también se ha aprobado la elección del diputado popular José Manuel Mato Díaz como vicepresidente de esta comisión con el voto a favor del PPdeG y la abstención de los parlamentarios de la oposición.