Abierta la solicitud para la VII edición de Talentos Inclusivos del CITIC de la UDC

Abierto el plazo de solicitud para participar en la VII edición del programa educativo Talentos Inclusivos. - CITIC

A CORUÑA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) ha abierto el plazo de solicitud para participar en la VII edición del programa educativo Talentos Inclusivos. Se trata de una iniciativa que combina tecnología, innovación e inclusión y que está dirigida a centros educativos sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional.

Según informa la institución académica, el programa está impulsado por el Centro de Investigación en Tecnología de la Información y de las Comunicaciones (CITIC) de la UDC y tiene como "principal objetivo acercar al alumnado la ámbito de la ciencia y la tecnología mediante su participación en proyectos destinados a dar respuesta a necesidades reales de las personas con discapacidad".

Así, la iniciativa busca que los jóvenes puedan adquirir nuevas competencias tecnológicas al mismo tiempo que trabajan valores como la cooperación, la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

Los centros interesados en participar deberán presentar su solicitud por correo electrónico. El plazo permanecerá abierto durante 15 días naturales desde el pasado 22 de septiembre.

La convocatoria está dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional.