El conselleiro de Sanidade reivindica el uso "seguro" de la IA en el ámbito sanitario en Galicia

A CORUÑA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado, en el II Foro de Inteligencia Artificial para el Sistema de Salud, celebrado en la ciudad herculina, "el sólido ecosistema normativo, científico y tecnológico que sitúa Galicia a la vanguardia en el empleo seguro de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito sanitario".

Así lo ha expuesto en una inauguración en la que ha aludido a "los esfuerzos" de la Xunta para aprovechar las oportunidades de esta tecnología, "garantizando siempre un empleo seguro, ético y responsable".

Al hilo de ello, se ha referido a la Ley gallega de inteligencia artificial, aprobada en 2025, que establece un marco para el desarrollo y la utilización de estas herramientas bajo los principios de transparencia, protección de datos y supervisión humana.

En el mismo sentido, la Xunta ya inició la tramitación de la Ley de transformación digital del sistema público de salud, que verá la luz previsiblemente en 2027 y que abordará el empleo de esta tecnología en los procesos clínicos y la protección de los derechos de los pacientes.

Gómez Caamaño ha apuntado que Galicia cuenta con el Plan de Transformación y Salud Digital 2023-2026, dotado con 200 millones de euros, que impulsa la modernización del sistema sanitario y la incorporación de nuevos recursos tecnológicos para mejorar la atención de la población.

Además, ha destacado que el Centro de Supercomputación de Galicia acogerá la futura fábrica europea de inteligencia artificial 1HealthAI, con una inversión de 82 millones de euros. Esto, ha dicho, reforzará las capacidades de investigación e innovación en los ámbitos de la salud humana, animal y ambiental.

Por otra parte, el conselleiro de Sanidade ha explicado que se están incorporando nuevos algoritmos para apoyar a los profesionales en la interpretación de las pruebas diagnósticas, con una capacidad prevista de análisis próximo a las 1,8 millones de imágenes anuales.