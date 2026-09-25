Lanzan una herramienta con IA para anticipar el cierre de explotaciones ganaderas y facilitar el relevo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) ha presentado una nueva herramienta digital basada en Inteligencia Artificial (IA) que analiza la situación de las explotaciones ganaderas para detectar aquellas que podrían encontrarse en riesgo de cierre y facilitar el contacto entre titulares con personas interesadas en incorporarse a la actividad.

Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa el responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias-UPA, Jacobo Feijóo, quien ha indicado que la herramienta, denominada 'Smart Farm Saving' (SFS) y que lleva tiempo en pruebas, ya está disponible para los socios de UU.AA. y de la Asociación Sectorial Láctea Galega y nace con el objetivo de impulsar el relevo generacional y "frenar el abandono" en el sector.

"Este proyecto parte de la realidad de que muchas explotaciones no desaparecen por falta de capacidad productiva, sino porque necesitan mejorar sus márgenes, controlar los recursos y disponer de herramientas para la toma de decisiones", ha señalado.

Todo ello se produce en un contexto en el que la "falta" de relevo generacional constituye uno de los "principales problemas estructurales" de Galicia, que "sufre una profunda transformación agraria". En este sentido, ha indicado que, en poco menos de dos décadas, Galicia "perdió sobre 100.000 hectáreas" de superficie agraria útil, principalmente en la provincia de Ourense.

Jacobo Feijóo también ha señalado que, entre 2016 y 2023, Galicia perdió unas 33.500 explotaciones agrarias, mientras que la incorporación de jóvenes fue de "uno de cada 12 explotaciones". Esto supone que "apenas un 8,3% de las explotaciones que cierran tienen relevo generacional".

Con todo, ha puntualizado que, pese a la "gran pérdida de explotaciones", la producción de leche y de carne en Galicia "no disminuyó" en las últimas dos décadas. Esto se debe, según ha explicado, a la concentración de la producción, la mejora genética del ganado y la incorporación de diferentes innovaciones.

"Sabemos que la digitalización no sustituye ningún relevo ni resuelve los problemas estructurales del sector, pero sí aporta herramientas que ayudan a tomar decisiones y a ser más eficaces", ha remarcado.

Por ello, desarrollaron una herramienta digital capaz de identificar y caracterizar explotaciones potencialmente expuestas a una situación de riesgo, a partir de parámetros previamente definidos y contrastados.

TRES EJES DE TRABAJO

La herramienta trabaja sobre "tres patas": detectar de forma temprana las posibilidades de cierre de una explotación, asesorar sobre su modernización y viabilidad, y facilitar el relevo generacional.

Para la detección temprana, la herramienta utiliza una base de datos que compara la estructura de las explotaciones que han cerrado con los datos concretos de cada explotación. De este modo, permite obtener una imagen del grado de vulnerabilidad de una explotación ante un posible cierre en los próximos años.

Asimismo, ofrece información sobre la viabilidad y recomendaciones a las explotaciones que permanecen activas para favorecer su continuidad y facilita el relevo y la transmisión de las explotaciones.

La herramienta ya dispone de datos de más de 1.500 explotaciones. Para incorporarse a ella, los afiliados deben prestar su consentimiento.