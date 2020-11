Business Factory Auto de CEAGA selecciona los 20 nuevos proyectos para otra edición de su aceleradora

VIGO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité ejecutivo del Bussines Factory Auto de CEAGA (Cluster de Empresas de Automoción de Galicia) ha seleccionado los 20 nuevos proyectos que participarán en una nueva edición de su aceleradora, entre un grupo de más de 120 aspirantes de una veintena de países.

Según ha informado CEAGA, en esta edición se han batido récords de participación y, finalmente, se han seleccionado los 20 proyectos que serán invitados a formar parte de este proceso, que se pondrá en marcha a mediados de diciembre.

Para esta convocatoria se ha invitado a participar a dos proyectos internacionales, uno de Escocia (Computer vision for automated visual inspection) y otro de Turquía (Quality inspection of challenging surfaces via AI), además de otras iniciativas de ámbito nacional procedentes de Valencia, Madrid, Barcelona o País Vasco.

Todos los proyectos seleccionados están relacionados con la transformación digital y la industria 4.0. Así, participarán en la aceleradora la iniciativa BIONIX, que busca una solución integral para el control y visibilidad total de la cadena de suministro, utilizando, entre otras tecnologías, la inteligencia artificial; COMPUTER VISION FOR AUTOMATED VISUAL INSPECTION, que trabaja en la inspección visual para el reconocimiento de objetos; o DATA ANALYTICS EN BATERÍAS, una aplicación de modelos analíticos para el análisis del ciclo de vida de las baterías de vehículos eléctricos y la mejora en su fabricación.

También han sido seleccionados los proyectos EMG-IIOT: ELEMENTS MANUFACTURED FOR LIVING INDUSTRIAL IOT, de diseño y fabricación de componentes con sensores inteligentes, integrados y calibrados; RISBOND, que desarrolla soluciones 'Eye Tracking' para que los trabajadores puedan operar, mediante su mirada, una pantalla o un robot; y LOGICMELT, un servicio de digitalización para Industria 4.0 basado en soluciones innovadoras de inteligencia artificial y servicio de computación 'edge'.

En la aceleradora participará también un proyecto de minería de procesos con INVERBIS, que es un software que permite acometer proyectos de análisis, optimización y monitorización de procesos industriales y de servicios; el proyecto NUAUTO, que desarrolla

un sistema no intrusivo que, con las cámaras de la planta, aplica la visión artificial para el seguimiento y análisis de activos en tiempo real; ROBOT PLUG-IN, para el desarrollo de software flexible, destinado al control de sistemas y procesos industriales; y WHIMCON, que trabaja en un sistema de geolocalización en exteriores vía GPS de embalajes.

Además de estos seleccionados, hay diez proyectos que estarán en la fase de consolidación por encontrarse en un momento más 'maduro'. Se trata de iniciativas para, por ejemplo, conectar los sistema de una fábrica y digitalizar sus operaciones; un software para detectar y digitalizar textos, códigos y símbolos; tecnologías para conectar aplicaciones móviles a máquinas; plataformas para gestionar soluciones con realidad aumentada; sistemas de monitoreo en instalaciones de aire comprimido y gas de soldadura; o diseño de garras polivalentes para la manipulación de piezas; entre otros proyectos.

CEAGA ha valorado la gran calidad de los proyectos presentados y, de hecho, el comité ejecutivo ha decidido que las candidaturas con nota más alta permanecerán en una 'lista de espera' por si alguno de los invitados a participar finalmente no formaliza su inscripción en el programa.

Desde la puesta en marcha del Business Factory Auto, esta aceleradora ha puesto en marcha 50 nuevas empresas, ha generado 350 puestos de trabajo de perfil altamente cualificado y una facturación de más de 70 millones de euros.