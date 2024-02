Abascal pide para Vox el voto de los "abstencionistas": "Con nosotros pueden cambiar las cosas"

e6d2138a215c97f54481aff93012a382.jpg - Jesús Hellín - Europa Press

Álvaro Díaz-Mella denuncia la campaña de "silenciamiento y ocultamiento" de Vox "dirigida" por el PP

FERROL, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha animado a los 'abstencionistas' a decantarse por la formación verde en las elecciones gallegas, asegurándoles que con ellos "pueden cambiar las cosas".

Abascal ha participado este miércoles en un mitin en Ferrol junto al candidato gallego Álvaro Díaz-Mella y allí ha reivindicado a Vox como el partido que "dice lo que piensa una mayoría de españoles y gallegos".

"Y cuando decimos una mayoría de gallegos no es una afirmación gratuita de un mítin. Nosotros queremos poder representar a la mayoría de los gallegos, porque la mayoría de los gallegos no son del Partido Popular, son de la abstención", ha destacado.

Para el líder de Vox, es un "déficit democrático serio" que el 51% de los gallegos no hayan acudido a votar en las últimas elecciones. "Creo que dice muy poco de los partidos políticos en general y de la confianza que tienen los políticos. Y lo comprendo, porque la gente está harta de mentiras, está harta de oírle a los políticos decir una cosa y la contraria", ha señalado.

Comparten ese "hartazgo", afirma Abascal, motivo por el que ha apelado al voto abstencionista para "decirles que las cosas se pueden cambiar".

"Como lo hemos demostrado allí donde estamos en Castilla y León, poquito a poco en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Murcia, en Aragón, donde ya hemos conseguido derogaciones de leyes de memoria histórica. Hemos devuelto a los padres la libertad para escolarizar a sus hijos en español. Hemos combatido en los textos educativos las referencias a la Agenda 2030. Hemos bajado las subvenciones a los sindicatos y a las organizaciones patronales", ha relatado.

"DERECHITA ESTAFADORA"

Abascal, que ha hecho referencia a sus antepasados gallegos, ha centrado gran parte de su discurso en criticar las políticas "radicales" de la izquierda a nivel nacional, así como el apoyo brindado a algunas de ellas por el PP, al que ha renombrado como "derechita estafadora".

"Cuando no está Vox, hacen políticas de izquierdas, separatistas", ha aseverado, citando la "imposición" de una lengua sobre otra "en vez de garantizar la libre elección de los padres" y la "imposición de los dictados de la Agenda 2030" y de las leyes "radicales de género", entre otros.

"Que nos expliquen por qué pactan con ellos. Nosotros defendemos las mismas cosas todos los días. Y otros no pueden decir lo mismo porque se han convertido en una brutal estafa política", ha denunciado.

"Se nos ha olvidado pedir permiso a la derechita estafadora para presentarnos, claro. Pues perdonen ustedes, perdonen. La propuesta que nos hacen es que nos suicidemos. Desaparezcan ustedes, no se presenten. ¿Y dónde nos podemos presentar?, ¿dónde nos dan permiso estos señores?, ¿o van a hacer algo decente de una vez?", ha inquirido.

Abascal censura además la "pesadez" de la derecha al repetir que "el bloque, el separatismo es muy peligroso". "No nos habíamos dado cuenta", ha ironizado, para a continuación volver a preguntarse qué es lo que le preocupa al PP.

"¿Qué les preocupa que haya gente en Galicia del bloque que diga que Galicia es una nación sin Estado? Ah, no, que no lo dice el bloque, que lo dice Feijóo. ¿Que se persiga el castellano en las aulas o en el acceso a la administración?, ¿o que una violinista con la máxima nota en música no tenga la plaza porque no tiene el nivel de lengua necesario?

¿tienen miedo de que ocurra eso? No, ya lo hace el Partido Popular, ya lo hacía Feijóo y ya lo hace Rueda", ha criticado.

Avanza Abascal que, sea cual sea "el veredicto de los gallegos", está "convencido" de que han "cumplido con su obligación": "comparecer en estas elecciones". "Lo hemos hecho porque debemos hacerlo, porque nos debemos a toda la buena gente que nos respalda. Lo hemos hecho con orgullo y volveremos a hacerlo todas y cada una de las veces que sea necesario, mientras estas ideas no estén defendidas por nadie más", ha reivindicado.

DÍAZ-MELLA DENUNCIA CAMPAÑA DE "SILENCIAMIENTO Y OCULTAMIENTO"

Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia de la Xunta ha arrancado su intervención con críticas hacia los medios de comunicación que, "pagados por el PP", no les han dado un trato informativo apropiado, según ha apuntado. Especial mención ha hecho a la CRTVG al recordar que no fueron invitados al debate electoral organizado por la corporación.

También se ha referido a las "agresiones" sufridas por algunos militantes durante mitins y reparto de propaganda electoral, a los que ha enviado su cariño.

"No culpo al Partido Popular de la campaña de silenciamiento y ocultamiento de Vox, que han estado dirigiendo estos días. Es normal. Temen que demos voz a esos miles de gallegos sin esperanza tras 15 años de gobierno del PP. Y temen que hablemos claro de los problemas de Galicia. Ellos prefieren seguir a lo suyo, con sus sillones e intrigas de palacio y regando dinero público a todos", ha apuntado.

Para Díaz-Mella hay "muchas cosas que cambiar" en la Galicia de Rueda "que funciona", "con más de 637.000 gallegos viviendo en riesgo de pobreza, con la tasa de fecundidad más baja de toda España, con falta de médicos, con la segunda mayor tasa de suicidios de toda España y con 6.900 pequeños comercios menos en solo 10 años".

PROPUESTAS

Frente a esto, ha argumentado, Vox propone "reducir el gasto político superfluo, luchar contra la cultura del clientelismo político tan arraigada y acabar con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos, patronal y chiringuitos ideológicos".

También rebajar "de manera drástica los impuestos, tanto directos como indirectos, tramo autonómico de IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones e impuestos sobre el patrimonio".

De llegar a la Xunta de Galicia, pondrán "a las familias en el centro de las políticas públicas", ejerciendo "una función promotora, protectora y asistencial de las familias gallegas, especialmente en educación, sanidad, vivienda y transporte".

"Defenderemos a ultranza a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. El sector primario es fundamental para nuestra región, constituye el sustento de miles de familias y es un elemento fundamental para fijar población en el rural", ha afirmado.

Asimismo, prometen mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales sanitarios, aumentar la inversión en dependencia para mejorar el cuidado de los mayores e impulsar un nuevo plan de salud mental eficaz e integral que priorice la lucha contra el suicidio.

En industria, proponen apostar por la innovación en el sector industrial, "aumentando especialmente las inversiones y revitalizando nuestra industria naval", y desarrollar un sistema de incentivos que permitan el retorno de las industrias y para que las empresas del sector industrial se establezcan en el rural, además de facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias con hijos.

Por último, prometen aumentar el parque de vivienda social mediante la construcción de viviendas sociales públicas.