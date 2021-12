Abel Caballero acusa a Feijóo de "tirria política" con Vigo: "No soporta que a la ciudad le vaya bien"

El alcalde asegura que a Núñez Feijóo "no le gusta" la Navidad olívica y que, para Vigo, "es el peor presidente de la historia de la autonomía"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado este domingo al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo de "tirria política" respecto a la ciudad. "No soporta que a Vigo le vaya bien", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Cadena Ser y recogida por Europa Press, el regidor ha asegurado que el titular del Gobierno gallego "detesta" la ciudad olívica. "Tiene que hacérselo ver en términos políticos, está siempre a la contra de esta ciudad", ha destacado.

Más concretamente, Caballero ha dirigido sus críticas hacia la "actitud" del presidente del Ejecutivo autonómico respecto de la iluminación navideña de Vigo. "A Feijóo no le gusta la Navidad de Vigo. En realidad, no le gusta nada que tenga que ver con Vigo. Es a la única persona que conozco que no le gusta la iluminación navideña de la ciudad", ha insistido.

Respecto al alumbrado navideño, Caballero ha aseverado que es "un éxito espectacular en toda España". "Vigo es la Navidad. En la modernidad, la forma de entender la Navidad tiene al lado la palabra Vigo. Tú dices la palabra Navidad en este país y todo el mundo piensa inmediatamente en Vigo", ha recalcado el regidor.

Sobre posibles riesgos dada la situación epidemiológica que atraviesa la Comunidad y las aglomeraciones en la ciudad, el alcalde ha defendido que la seguridad covid es "total", puesto que está todo "protocolizado". "Aquí todo el mundo usa mascarilla, hay distancia, las atracciones tienen protocolos de acceso... no debería haber problema", ha explicado.

En este sentido, y sobre declaraciones del presidente del Gobierno autonómico en las que criticaba a la gente que animaba a participar en eventos multitudinarios, Caballero ha recordado que "el que tiene que decir lo que hay que hacer con la pandemia es la Xunta, no el alcalde de Vigo".

AVE Y PSdeG

El alcalde de la ciudad olívica también ha comentado la llegada del AVE a Galicia, sobre la que ha matizado que "ha llegado a una parte de la Comunidad, no a toda". "Habrá Ave para Santiago y para A Coruña, pero no para Vigo", ha criticado sobre el enlace entre Ourense y su ciudad por Cercedo, un tramo que ha calificado de " inexcusable, imprescindible, vital y prioritario".

A este respecto, ha advertido: "Que nadie tenga la tentación de no hacerlo porque Vigo no lo va a permitir". "Estoy dispuesto a usar todas las medidas políticas a mi alcance para conseguirlo, pero sé que mientras esté Pedro Sánchez en el Gobierno, está conseguido", ha asegurado.

Y es que ha afirmado que el presidente del Gobierno central "apoya" esta petición, así como el Ministerio de Transporte. "Hay toda la voluntad política de llevarlo adelante", ha señalado tras recordar que fue el Gobierno de Rajoy el que, entre 2014 y 2015, "lo metió en un cajón".

Pedro Sánchez estará este miércoles en la clausura del Congreso del PSdeG, acto en el que Caballero espera que la nueva ejecutiva "escoja el rumbo de ganar", "la opción de que el PSdeG presida la Xunta". Aunque ha apuntado que no va a entrar en temas internos, sí ha mostrado su apoyo si deciden tomar el rumbo de la victoria --"algo de lo que, modestamente, algo sé"--.

"Tengo mucha confianza en que este congreso coloque al partido socialista en lo que reclaman los ciudadanos de Galicia, la alternativa", ha destacado el regidor municipal, tras lo que ha subrayado sus "ganas" de que Feijóo abandone la Xunta de Galicia.

"¿Cómo no voy a querer que cambie si todo lo que veo es oposición a la ciudad. El Gobierno de Feijóo está siendo una calamidad para mi ciudad. Para Vigo, está siendo el peor presidente de la historia de la autonomía", ha declarado.

Sobre la condena a un trabajador del Ayuntamiento por la contratación de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, el alcalde no se ha pronunciado.