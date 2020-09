Abel Caballero asegura que Vigo cederá 80 millones de remanentes y recibirá 128 millones

El grupo municipal socialista se queda solo en su apoyo acuerdo entre FEMP y Gobierno sobre el uso de esos ahorros

VIGO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha asegurado este miércoles que la ciudad olívica, en virtud del acuerdo alcanzado entre el órgano municipalista y el Gobierno de España, recibirá 128 millones de euros en los próximos años tras ceder sus 80 millones de euros de remanentes, siempre y cuando dicho acuerdo (reflejado en el Real Decreto Ley 27/2020) sea convalidado por el Congreso.

Así lo ha trasladado el regidor durante el debate de una moción en una sesión plenaria en el Ayuntamiento, y en la que ha desvelado que Vigo cederá 80 millones de euros de sus remanentes al Gobierno de España. A cambio, recibirá 40 millones "a fondo perdido" del paquete de 5.000 millones que se transferirán a las entidades locales, y otros 8 millones del fondo de transporte, además de la devolución de los remanentes en plazos a lo largo la próxima década.

Abel Caballero ha avanzado estos datos durante su intervención en el pleno municipal, en el que ha defendido personalmente una moción de su grupo que pedía el apoyo de la corporación local a ese Real Decreto Ley. Según sus estimaciones, de todo el dinero que recibirá la ciudad, 68 millones podrán invertirse en el actual mandato.

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP ha vuelto a defender el acuerdo alcanzado con el Gobierno, que es "muy conveniente para la ciudad", y que permite dar solución, de la "única manera posible", a la "incautación" de ahorros de los ayuntamientos provocada por la ley Montoro. A ese respecto, ha apuntado que la derogación de esa norma supone tiempo y complejidad técnica, y ha reiterado que la aplicación de este acuerdo es "voluntaria".

Por todo ello, Abel Caballero ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para que convaliden el Real Decreto Ley en el Congreso, y ha incidido en la disposición de dejar en manos de los partidos la discusión de las partes del acuerdo que generan más discrepancias, básicamente el reparto del fondo de 5.000 millones que los ayuntamientos "no tienen que devolver".

Caballero ha advertido de que si el Real Decreto Ley no sale adelante, los ayuntamientos "no tendrán nada", y la alternativa es que sus ahorros sigan en los bancos sin poder gastarse, además de que no se respetará la autonomía municipal para decidir a dónde se destinan esos fondos.

MOCIÓN PARA "BLANQUEAR" AL ALCALDE

Por su parte, el grupo municipal del PP ha criticado que la moción llevada a pleno tenga por finalidad "blanquear" a Abel Caballero, después de que éste haya "traicionado" el mandato de los alcaldes como presidente de la FEMP, y haya aceptado un "chantaje" para que los municipios "entreguen sus ahorros" al Gobierno. "¿Por qué no se da ese fondo a los ayuntamientos sin ese chantaje? Usted ha sido cómplice de ese expolio", ha proclamado el portavoz 'popular', Alfonso Marnotes.

Según ha subrayado, el regidor olívico "se ha quedado solo" en su pretensión e incluso muchos alcaldes socialistas rechazan el acuerdo. "Fue una decisión suya, con su voto de calidad (...) y ahora el ayuntamiento de Vigo le va a hacer un préstamo de 80 millones al Ministerio", ha criticado.

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha señalado que el acuerdo firmado por Abel Caballero es "inasumible" y que, de hecho, "empieza a haber movimientos" por parte del Ministerio de Hacienda para tratar de recabar apoyos e introducir matizaciones. Asimismo, ha afeado la posición del PP por "venir de salvador" cuando es una ley de un gobierno 'popular' la que impide el uso de los remanentes, y ha instado al partido de Casado a reconocer "abiertamente" que "quiere liquidar la ley Montoro".

Finalmente, el concejal del BNG, Xabier P. Igrexas ha señalado que el acuerdo entre FEMP y Gobierno "no acaba con la incautación de los ahorros municipales de Montoro, sino que la matiza", y ha advertido de que es "irresponsable promover un Real Decreto Ley sin tener los apoyos garantizados". "El BNG está de acuerdo con que se puedan usar esos remanentes, pero sin ninguna condición", ha señalado el edil nacionalista, quien ha recordado que esa fue la postura defendida por Abel Caballero en su comparecencia en la comisión de reconstrucción de la crisis del COVID.

"¿Por qué cambió de posición?¿Por qué antepone sus servicios políticos a la defensa de los intereses de la ciudad?", le ha preguntado al alcalde, y ha constatado que "el problema es que el PSOE no tiene ninguna voluntad de derogar la ley Montoro".

VOTACIONES

La moción defendida por el regidor olívico ha sido aprobada con los votos favorables del PSOE; mientras que Marea de Vigo se ha abstenido y tanto PP como BNG han votado en contra.

Por otra parte, el grupo municipal del PP también ha presentado una moción para su debate en el pleno relacionada con el acuerdo de los remanentes. En este caso, los 'populares' reclamaban al Ayuntamiento que apoye "el recurso de inconstitucionalidad que presentará el grupo popular en el Congreso de los Diputados" contra ese Real Decreto Ley.

La propuesta del PP ha sido rechazada por la Corporación, ya que solo han votado a favor los cuatro ediles de este grupo, mientras que el resto de concejales han votado en contra.