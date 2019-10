Abel Caballero exige a la Xunta que resuelva la crisis de Barreras: "Quien trajo a los ejecutivos de PEMEX fue Feijóo"

Publicado 22/10/2019 18:10:08 CET

VIGO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado este martes la ausencia de la Xunta en la crisis del astillero Hijos de J. Barreras, y ha recordado que fue Feijóo "quien trajo a los ejecutivos de PEMEX", aunque ahora "solo habla de industrias del norte de Galicia".

En declaraciones a los medios, el regidor olívico ha expresado su preocupación por la situación del astillero (que está en preconcurso de acreedores) y por las consecuencias que esa crisis está teniendo en la industria auxiliar. "Y nuestra pregunta es ¿dónde está la Xunta?", ha cuestionado.

El primer edil de Vigo ha constatado que el presidente del gobierno gallego habla "de industria del norte de Galicia" y, sin embargo, "no se le escucha" referirse al "mayor problema industrial que hay ahora en Galicia", con mil empleos y la marca del sector naval de Vigo en juego.

Según Abel Caballero, el presidente de la Xunta "está obligado a ponerse al frente de la situación y resolverla", y le ha pedido que lo haga "rapidito", al tiempo que le ha ofrecido la "cooperación leal" del Ayuntamiento.

"Quien trajo a los ejecutivos de PEMEX para que se hicieran cargo de Barreras fue Feijóo, quien se sacaba las fotos era Feijóo, y la competencia es de la Xunta", ha recalcado el alcalde.

Así, ha censurado que "estuvo para las fotos, pero ahora no está", y no solo no habla del astillero, sino que tampoco ha explicado a los trabajadores cómo el gobierno gallego va a resolver la situación.