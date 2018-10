Abren expediente a la empresa de la zona azul de Vigo, cuya plantilla inicia huelga indefinida

Publicado 07/08/2018 13:55:38 CET

Los trabajadores reiteran que "no hay acuerdo posible" sin la readmisión de los 8 despedidos

VIGO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Vigo ha abierto expediente sancionador a la concesionaria Dornier, que gestiona el servicio de estacionamiento en zona azul, por un incumplimiento muy grave del contrato, tras haber despedido a 8 operarios de forma improcedente.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa el alcalde, Abel Caballero, quien ha denunciado la posición "extremadamente radical" de la empresa, que se ha negado a revocar su decisión, obstaculizando la negociación con los trabajadores, pese a la mediación de la autoridad laboral.

Ante esta situación, y dado que "el empleo no se toca" (el contrato contempla la subrogación de toda la plantilla), la concejalía de Seguridad ha iniciado un expediente que puede concluir, según se recoge en el pliego, con sanciones de entre 6.001 y 12.000 euros o con la rescisión del contrato. "No descarten nada", ha proclamado Caballero, quien ha incidido que no tolerará despidos "injustos" en ninguna de las contratas del Ayuntamiento.

HUELGA INDEFINIDA

Mientras, la plantilla de Dornier en Vigo ha iniciado este martes una huelga indefinida para exigir la readmisión inmediata de los despedidos, y han vuelto a insistir en que llevaban un año advirtiendo de que esta situación se iba a producir, por la oferta "con baja temeraria" presentada por la empresa, que firmó el nuevo contrato hace dos meses por más de 23 millones de euros.

Los portavoces de los trabajadores han confirmado que la reunión con la mediación de la Inspección de Trabajo fracasó por la negativa de la empresa a readmitir a los despedidos, y han reclamado al Ayuntamiento que "agilice" los trámites para rescindir el contrato y, en todo caso, que "presione" a Dornier para que reconsidere su decisión.

"Hace más de una semana que 8 trabajadores están en la calle, se acabaron las palabras, queremos hechos", han proclamado, y han avanzado que mantendrán la huelga y las movilizaciones hasta lograr su objetivo. "No hay acuerdo posible sin readmisión", han recalcado.

Por otra parte, han lamentado que "nunca antes hubo tanto sindicalista en el gobierno de Vigo" (en alusión a los concejales Manel Fernández, Santos Héctor Rodríguez, o Carlos López Font, vinculados a las centrales CC.OO. y UGT), pero "los trabajadores de las contratas municipales están peor que nunca", y han afeado al alcalde que "aún" no les ha recibido.