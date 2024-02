La actriz Janet Novás (O Corno) y el cortometraje de animación 'To be or not to be', los premiados gallegos en los Goya

María Vázquez (Matria) se quedó a las puertas de lograr el galardón de Mejor Actriz Protagonista, que fue para Malena Alterio

Mejor Actriz Revelación para Janet Novás por su papel en la película de Jaione Camborda 'O Corno' y Mejor Cortometraje de Animación para 'To be or not to be', dirigida por Martín Romero y producida por Chelo Loureiro, han puesto el acento gallego en la 38 edición de los Premios Goya, celebrada este sábado en Valladolid, y en la que María Vázquez (Matria) se quedó a las puertas de recibir el galardón a Mejor Actriz Protagonista.

Una nerviosa Janet Novás, que apenas podía sostener el papel en el que había apuntado todo lo que no se podía olvidar al recibir el galardón y que agotó el minuto que otorga la organización para dedicatorias, recordó en sus palabras a sus abuelas Carmen y Saladina, que eran mujeres "salvajes y sabias" a las que este reconocimiento pone en valor.

"Para mí, este premio viene a poner en valor ese conocimiento que se conecta con lo esencial, una sabiduría que no se articula a través de las palabras. Se posa en el cuerpo y se camina, se baila, se cantaba, para atravesar las injusticias a las que fueron sometidas", ha indicado Novas, quien también ha dedicado el premio a todo el equipo de una cinta que "huele a tierra y sabe a vida".

A este galardón también aspiraban Xinyi Ye y Yeju Ji, por 'Chinas'; Clàudia Malagelada, por 'Creatura'; y Sara Becker, por 'La contadora de películas'.

Por su parte, el filme de Martín Romero, 'To bird or not to bird', ha superado a 'Becarias', de Marina Cortón, Marina Donderis y Núria Poveda; 'Todo bien', de Diana Acién Manzorro; 'Todo está perdido', de Carla Pereira y Juanfran Jacinto; y 'Txotxongiloa', de Sonia Estévez.

En su intervención, Martín Romero ha mostrado su agradecimiento a todo el equipo de la película y a los productores, entre ellos Chelo Loureiro, que este sábado ha recogido su tercer Goya consecutivo.

"Subir por tercer año consecutivo a recoger un premio Goya es absolutamente increíble. La animación es cine. Gracias Academia y gracias a las cuatro cineastas que han hecho los otros cortos, que son fantásticos. Dar las gracias también a mis amores, tres chicos que con la educación que tienen creo que no van a acosar a ninguna mujer, van a ser compañeros", ha manifestado Chelo Loureiro.

TRIUNFO DE 'LA SOCIEDAD DE LA NIEVE'

Estos han sido los dos galardones que se vendrán para Galicia tras una gala en la que la película de J.A. Bayona, 'La sociedad de la nieve', rozó la cima del récord que ostenta 'Mar adentro' (14 Goyas) al alzarse con 12 'cabezones'.

En el caso de 'La sociedad de la nieve' se ha hecho con 12 de los 13 cabezones por los que competía, entre los que se encuentran dos de los más importantes, el de Mejor Película y Mejor Dirección. Se convierte así en la tercera cinta con más 'cabezones' por detrás también de '¡Ay, Carmela!' que en 1990 se llevó 13 premios de los 15 a los que aspiraba.

Otra de las películas favoritas de la noche, '20.000 especies de abejas' --que lideraba la carrera por los Goya con 15 nominaciones-- se ha llevado tres galardones: el de Mejor Dirección Novel y Mejor Guión Original, ambos para Estibaliz Urresola; y Mejor Actriz de Reparto, para Ane Gabarain.

La película de Bayona ha empezado fuerte la Gala, con premios en una decena de categorías como Mejor Dirección de Producción (para Margarita Huguet), Mejor Dirección de Arte (Alain Bainée), Mejor Sonido (Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts), Mejor Dirección de Fotografía (Pedro Luque), Mejor Montaje (Andrés Gil y Jaume Martí), Mejor Actor Revelación (Matías Recalt), Mejor Maquillaje y Peluquería (Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé), Mejores Efectos Especiales (Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro) y Mejor Diseño de Vestuario (Julio Suárez).

Aunque era imposible que pudiera superar el récord que alcanzó en 2024 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar, que competía en 15 candidaturas y que obtuvo el Premio a la Mejor película, la cinta de Bayona se ha llevado 12 de los 13 galardones por los que competía. En el lado opuesto de la balanza se sitúa '20.000 especies de abejas', con tres Goya frente a los 15 a los que aspiraba.

En el apartado de interpretación, David Verdaguer se ha llevado el premio a Mejor Actor Protagonista por 'Saber aquell' y Malena Alterio el de Mejor Actriz Protagonista por 'Que nadie duerma', mientras que el Goya a Mejor Actor de Reparto ha sido para José Coronado por 'Cerrar los ojos'.

Por otro lado, como Mejor Película Europea se ha reconocido a la multipremiada y candidata a cinco Oscar 'Anatomía de una caída' (Francia), de Justine Triet; mientras que en Mejor Película Iberoamericana se ha premiado a 'La memoria infinita' (Chile), de Maite Alberdi, también nominada a los Premios de Hollywood; y en Mejor Película de Animación a 'Robot Dreams', de Ángel Durández, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé, Pablo Berger y Sandra Tapia. Esta película se ha alzado con el Goya a Guion Adaptado para Pablo Berger.

Además, el Goya a Mejor Película Documental ha recaído en 'Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias', de Claudia Pinto Emperador e Iván Martínez-Rufat y la Mejor Canción Original ha galardonado a Riboberta Bandini, por 'Yo solo quiero amor' de la película 'Te estoy amando locamente'.