Una administración de Barbadás reparte 1,25 millones con el segundo premio:"Nunca imaginé que podía ser tan emocionante"

BARBADÁS (OURENSE), 22

La sorpresa, la alegría y los nervios han invadido este domingo la localidad ourensana de Barbadás después de que la administración que regenta Beatriz Teixeiro haya repartido 1.250.000 euros millones de euros con el segundo premio de la Lotería de Navidad.

"Llevamos aquí 20 años y es el primer premio importante que damos, nunca imaginé que podía ser tan emocionante", ha comentado entre risas y aún nerviosa Beatriz, que ha confesado que un año más estaba "resignada".

Se hizo esperar, pero en torno a las 13.30 horas de este domingo, se cantó el segundo premio del Sorteo, el número 40.014, que ha dejado un total de 1,25 millones de euros en el municipio. En concreto, la administración situada en el 120 de la avenida de Celanova, ha vendido una serie --10 décimos--.

Según han comentado Beatriz y sus hermanas, Susana y Mónica, la Administración vendió una serie con el número premiado, es decir, 10 décimos, que creen haber vendido en ventanilla, "pero también pudo ser por la página web".

"Me puse muy nerviosa porque no me lo esperaba y temblaba", ha explicado la lotera a Europa Press ataviada con una camiseta en la que se podía leer '2 premio vendido aquí' mientras los coches pitaban al pasar por delante del local agraciado.

En medio de la celebración, en la que las tres hermanas han brindado con botellas de champán que tenían guardadas desde hace años "por si acaso", han confesado que "habían perdido la esperanza" un año más pero han festejado que, alguna vez, "puede pasar".

Aunque han pasado ya algunas horas desde que los niños de San Ildefonso cantasen el número premiado, ninguno de los agraciados se ha pasado todavía por la administración. "Creo que estarán asustados y nerviosos", ha destacado Beatriz.

Por su parte, varios vecinos han acudido hasta la Administración con la esperanza de ser uno de los afortunados, pero sin suerte. "Llevo 15 años comprando aquí y me he acercado para ver si me había tocado algo, pero no", ha lamentado uno de los curiosos.