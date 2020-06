La alcaldesa de Vilalba cesa a su único socio en el gobierno por diferencias en "planteamientos" y el PSOE se queda solo

"No, no, no, en ningún momento tuvo una actitud impropia, lo que no tenemos es esa confianza al 100 por cien", asegura la regidora

LUGO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, ha cesado a su único socio de gobierno --de Vilalba Aberta--, Modesto Renda, por "pérdida de confianza", según un comunicado hecho público por el PSOE de la localidad y tal y como ella misma ha ratificado a Europa Press.

De este modo, le ha revocado las competencias de Turismo e Promoción del Comercio Local, que ahora se queda provisionalmente la regidora, quien ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de "diferencias en planteamientos políticos" con este concejal en concreto y que, por ello, se le ofreció a Vilalba Aberta continuar con otro edil en el gobierno local.

En un sucinto comunicado de prensa, los socialistas señalan que se ofreció a los socios de gobierno mantener el "pacto" que situó en las elecciones de 2019 a Elba Veleiro en la Alcaldía de este municipio lucense, cuna de Manuel Fraga, sobre la base de los "mismos acuerdos programáticos" en los que había sido formulado el acuerdo.

Así, ofrecieron que las mismas competencias que ostentaba Renda fuesen asumidas por otro representante de la formación --la corporación municipal cuenta con dos concejales de este grupo político--, pero esta posibilidad fue rechazada por la asamblea de Vilalba Aberta, por lo que el pacto de gobierno se ha roto.

En declaraciones a Europa Press, la regidora vilalbesa ha señalado que tiene que ver con "muchas circunstancias" que, no obstante, "no hace cambiar la esencia del pacto político con Vilalba Aberta", que "estaba basado en coincidencias programáticas". "Eso no cambia a día de hoy", ha aclarado.

Sin embargo, ha encuadrado esta situación en "planteamientos políticos que pueden diferir y que van desgastando esa confianza", lo que "hace inviable seguir trabajando codo con codo" con esta persona en concreto.

"El grupo socialista se queda en un gobierno en minoría, pero sus planteamientos van a ser siempre los mismos, pensando en los ciudadanos, y no dudamos de que para el resto de grupos políticos los ciudadanos seguirán siendo su prioridad. Y por eso vamos a tener muchísimos puntos de encuentro, porque ese es nuestro único objetivo", ha manifestado, seguidamente, a Europa Press.

Preguntada por si se trata de diferencias políticas más allá de cuestiones personales, la regidora vilalbesa ha dicho que "naturalmente", que "son cuestiones de planteamiento que interfieren en las actitudes políticas de múltiples áreas". "Si no hay una coincidencia en cómo se deben tratar determinadas cuestiones, es mejor no seguir trabajando si no hay un clima de confianza en la misma línea en cuanto a planteamientos políticos e ideológicos", ha aseverado.

CAMPAÑA DE "DIFAMACIÓN"

Modesto Renda fue denunciado por su expareja en 2018 --cuenta con dos sentencias absolutorias de las acusaciones formuladas-- pero, según publicó en el mes de mayo el diario 'El Progreso' en medio del estado de alarma se activó en redes sociales lo que Vilalba Aberta denunció como "campaña de difamación" contra el concejal.

Al ser preguntada por Europa Press por si el cese del edil tiene que ver con alguna actitud impropia o denuncia, Elba Veleiro se ha mostrado tajante y lo negó.

"No, no, no, no, en absoluto. No se trata de eso, ni muchísimo menos. No, no, no, en ningún momento tuvo una actitud impropia, lo que no tenemos es esa confianza al 100 por cien de poder ir de la mano en la labor de cada día", se ha explicado.

De hecho, ha aseverado que "para nada, no tiene ninguna denuncia ni hay ningún comportamiento impropio de Modesto Renda". Precisamente, el concejal cesado de sus labores de gobierno, junto con su compañera de Vilalba Aberta, tiene prevista una comparecencia pública en la tarde de este jueves a raíz de su salida del gobierno.