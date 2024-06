Alfonso Rueda pide a los suyos "el mismo esfuerzo" que en anteriores elecciones y agradece la visita de Von der Leyen

El presidente del PPdeG celebra que Galicia "se tiene cada vez más en cuenta": "Estamos más fuertes que nunca y toca volver a demostrarlo"

O PINO (A CORUÑA), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha instado a los populares a hacer "el mismo esfuerzo" que en anteriores elecciones y ha agradecido a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, su presencia este sábado en Galicia y, en concreto, en la tradicional romería que los populares celebran en el municipio coruñés de O Pino.

Para el líder de los populares gallegos, la presencia de la mandataria europea en la Comunidad demuestra tres cosas: "Que Galicia se tiene cada vez más en cuenta; que somos el final de todos los caminos; y, sobre todo, que estamos más fuertes que nunca y toca volver a demostrarlo".

En su intervención ante los más de 4.000 militantes y simpatizantes populares que este sábado han acudido a la Romería de O Pino, entre gritos de 'presidente, presidente', Alfonso Rueda ha iniciado su discurso agradeciendo a todos los asistentes, con una mención especial, en inglés, a la presidenta de la Comisión Europea.

"Gracias por estar hoy aquí en este típico festival de Galicia llamado 'romería'. Vamos a comer pulpo, a escuchar a los gaiteiros y a disfrutar mucho", ha manifestado ante Von der Leyen.

"NO HAY NINGUNA EXCUSA"

A continuación, el líder del PPdeG ha instado a "pisar el acelerador a fondo" ante estos comicios. "No hay ninguna excusa ni para la pereza ni para decir que ya trabajamos mucho", ha insistido antes de recordar que los populares gallegos ya lo demostraron en las pasadas elecciones autonómicas.

Asimismo, también ha aprovechado su intervención para agradecer la labor del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que, ha augurado, "va a ser un enorme presidente de España". "Y para eso también son estas elecciones", ha apuntado.

Por todo ello, ha pedido "el mismo esfuerzo" y "las mismas ganas" que tuvieron en los comicios gallegos porque "Europa significa muchísimo para Galicia". "Que hoy esté aquí la presidenta de la Comisión Europea, queriendo acompañarnos, conociéndonos, queriendo ver cómo trabajamos, la hace merecedora de que le demos un enorme triunfo el 9 de junio. Y se lo vamos a dar a ella, a Feijóo y a Galicia, que lo merece", ha aseverado.

También "merecen que el PP se active como nunca", ha dicho, aquellos que "hablan de la Galicia de los pueblos y de la autodeterminación a estas alturas".

"Hoy, a coger fuerzas; a darlo todo pasándolo bien en esta Romería, con casi 5.000 personas. Nadie es capaz de hacer esto más que el PP. Veamos que somos muchísimos, que podemos volver a hacerlo", ha subrayado.

Antes, el encargado de dar inicio a esta romería ha sido el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, que ha señalado que esta fiesta sirve también para celebrar las victorias del PP en las municipales y en las autonómicas. "Y también la del Real Madrid hoy a la noche, que no se olvide nadie", ha afirmado antes de dar paso al líder de los populares coruñeses, Diego Calvo.

"NO QUEREMOS UN GOBIERNO QUE DIVIDE"

Para el presidente provincial, que ha agradecido el trabajo de Rueda, el "secreto" de las victorias del PP pasa por ser un partido que "genera soluciones y no problemas" y que "sabe defender lo nuestro, respetando las ideas de los demás".

También ha agradecido a Feijóo que sea "un referente de millones de españoles", así como "por no desfallecer" y ser "un buen gallego que sabe luchar contra viento y marea" para llevarlos "a buen puerto".

Así, ha pedido no olvidarse de que "quien más se juega es España". "No podemos dejar pasar estas elecciones para decir que no estamos de acuerdo con Pedro Sánchez, no queremos un Gobierno que polariza a la sociedad; no queremos un Gobierno que divide entre buenos y malos", ha aseverado.