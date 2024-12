Altri centra el último careo anual de Pontón y Rueda: el presidente reafirma su postura y el BNG exige "rectificar"

"La ciudadanía no perdonará que ponga Altri por encima de sus vidas", avisa Pontón, quien llevó al hemiciclo productos de A Ulloa y Arousa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con el trasfondo de la manifestación contra el plan industrial de Altri en Palas de Rei (Lugo) que recorrió las calles de Santiago de Compostela el pasado domingo, la planta que proyecta la pastera portuguesa ha centrado la última sesión de control del año en el Parlamento entre la líder del BNG, Ana Pontón, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Pontón, quien ha recurrido a enumerar un lista de productos de la zona para explicar los "hasta 8.000 empleos en juego" en las comarcas de A Ulloa y Arousa si se materializa "la instalación de esta macrocelulosa" --llevó varios al hemiciclo, de un queso a una lata de mejillones--, ha exigido a Rueda que "abandone su soberbia y escuche".

Y es que, tras subrayar en que el jefe del Ejecutivo gallego está preocupado por el "malestar" social que se plasmó en la protesta del fin de semana, ha insistido en que debe "rectificar" lo que entiende como una "deslealtad a Galicia". De lo contrario, ha avisado: "la ciudadanía no le va a perdonar que ponga Altri por encima de sus vidas".

Previamente, se había quejado de que, mientras otros gobiernos logran "atraer proyectos de vanguardia, tecnológicos y de futuro, la Xunta que dirige Alfonso Rueda "solo ofrece a Galicia el expolio contaminante de la macrominería y de megacelulosas que nadie quiere".

Asimismo, mientras Rueda insiste en que el BNG cambió de postura tras las elecciones del pasado 18 de febrero, la líder nacionalista le ha afeado su "engaño" y ha recalcado que el líder del PP "mintió al Parlamento y a la sociedad" al "ocultar" el proyecto de Altri hasta después de los comicios autonómicos.

"LOS TÉCNICOS TIENEN LA PALABRA"

Enfrente, Rueda se ha reafirmado en su postura y, tras cuestionar que una dirigente que aspira a "presidir la Xunta", ponga "en cuestión" el trabajo de sus técnicos, ha pedido "respeto" para su labor y ha insistido en que ellos son los que "tienen la palabra". Mientras, Pontón ha sugerido que, pese a las continuas alusiones a informes técnicos del Gobierno gallego, se trata de "una decisión política ya tomada".

"En Galicia las cosas no funcionan así", se ha defendido el presidente autonómico, quien ha sugerido que a lo mejor sí en las "democracias" que "gustan" al BNG --ha citado Rusia y Venezuela--, pero no en la comunidad. Y ha afeado a los nacionalistas oponerse "a cualquier proyecto" que se quiera impulsar en la comunidad con el fin político de, posteriormente, poder afirmar que "no se hace nada".

"CREDIBILIDAD DEL TAMAÑO DE UN PÉLET"

Asimismo, el presidente gallego también ha recordado el papel del Bloque ante el vertido de pélets que afectó a la costa gallega un año atrás para poner en duda la "credibilidad" de Pontón, a la que ha otorgado "el tamaño de un pélet como mucho".

Y ha incidido en que a Pontón se le "nota mucho" que, pese a que, "cuando finalice la legislatura llevará 25 años en el Parlamento, no ha estado en el Gobierno ni un solo minuto". Pontón se ha quejado de que recurra a Rusia, a Venezuela o a "descalificaciones personales" ante la falta de argumentos, antes de que Rueda bromease con que "se podría evitar" la réplica "que sigue en cada sesión de control cuando no le va bien".

"Comprendo que ahora mismo hay mucho ruido, que su partido, después de tantos años, empieza a plantearse ciertas cosas. Pero también le pido a usted que haga un ejercicio de generosidad y por una vez piense en Galicia, en que hay oportunidades que no podemos perder. La gente quiere trabajar aquí, los jóvenes", ha proclamado.

Finalmente, después de reiterar su "respeto" a los manifestantes del domingo, incluso "a los que solo fueron a llevar una bandera estrellada", ha finalizado: si el proyecto de Altri en Palas cumple para "ir para delante", irá; si no se ajusta a la normativa medioambiental no será autorizado.