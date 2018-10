AMP.-El PP denuncia que empresas venden megavatios sin adjudicar del concurso eólico y pregunta si Industria es "consciente"

Actualizado 10/12/2008 16:58:46 CET

Reconoce que "no tiene pruebas" salvo un caso concreto y ve "lógico" que se negocie porque hasta 2016 no será efectivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Enerxía del Grupo Parlamentario del PPdeG, Ángel Bernardo Tahoces, denunció hoy que existen empresas que "venden" los megavatios del concurso eólico que impulsa la Consellería de Industria y que todavía no están adjudicados y se preguntó si el departamento que dirige el nacionalista Fernando Blanco es "consciente" de estas circunstancias, ya que él mismo garantizó que "no se podría" negociar con energía que no pertenece a una empresa.

Con todo, y salvo un caso concreto que desveló, Tahoces reconoció que "no tiene pruebas" para citar otras empresas que supuestamente negocian con los megavatios del concurso eólico, pero argumentó que "está en la calle" la existencia de esta circunstancia.

En rueda de prensa en el Parlamento, el diputado 'popular' consideró que "es lógico" que empresas en circunstancias de crisis, y cuya actividad pertenece a sectores como el lechero o de la madera, negocien con la energía puesto que hasta 2016 "no tendrán, en el mejor de los casos" la posibilidad de utilizar los megavatios que se adjudicarán en el concurso.

Sobre el caso concreto, Tahoces acusó a la empresa Eólicos de Touriñán S.A., titular de un plan eólico pendiente de conseguir 14 megavatios solicitados en este concurso, de haber sido vendida a "una gran empresa eléctrica" con esa potencia "pendiente de autorizar", lo que demuestra --a juicio del 'popular'-- que "no sólo hay ventas antes de construir los parques eólicos, sino que incluso antes de que se autoricen los megavatios".

Con este panorama, el portavoz del Grupo Popular deseó que la consellería "tome su tiempo" y haga real "la transparencia" del proceso, en lugar de "primar el cortoplacismo electoral" y adjudicar un concurso eólico que "no cumple" lo establecido en el decreto, en referencia a que no se publicó la lista de proyectos admitidos y excluidos, recogido en el artículo 9.4.

COMISIÓN DE EXPERTOS

Ángel Bernardo Tahoces también puso en tela de juicio la idoneidad de los miembros designados por Industria para la comisión de expertos, de la que criticó su "retraso" en la puesta en marcha, ya que cuestionó que sean "licenciados en Historia y en Derecho" los miembros de grupo de trabajo propuestos.

En este sentido, analizó "el perfil" de los tres representantes y denunció a Industria por haber designado a "militantes del BNG", pero "no a los técnicos", e ironizó con que "algo huele a poca profesionalidad y a chapuza".

Del mismo modo, consideró que Galicia está "perdiendo el liderazgo" en materia eólica al respecto de otras comunidades autónomas, y se refirió a Castilla y León, que a día de hoy ya tiene autorizados 6.500 megavatios, que suman "los mismos" con los que contará Galicia cuando estén operativos.

CRÍTICAS A JORQUERA

Por otro lado, también se refirió a una propuesta del diputado del BNG en el Congreso Francisco Jorquera, quien apostó por modificar el trazado de evacuación eléctrica que pasa por Boimorto debido al impacto ambiental, turístico y social, al respecto de lo que Tahoces ironizó con la "colaboración" que da el propio BNG al desarrollo del concurso.

Para el PPdeG la línea que Jorquera pide cambiar es "estratégica" para la salida de energía eléctrica y se preguntó si pide que "desaparezca", en cuyo caso "estarían en peligro" los megavatios gallegos y sería "imposible" materializar el proceso. A este respecto, también criticó que la Consellería de Industria no se haya puesto en contacto con Red Eléctrica para el diseño de un mapa eólico.