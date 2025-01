Ángeles Vázquez reprocha a los alcaldes que rechazan el proyecto de Altri: "Están pidiendo que se prevarique"

Afirma que la Xunta no inició la declaración ambiental porque "aún no llegaron todos los informes", pero espera tenerla a principios de año

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha respondido a las críticas de los alcaldes de Melide, Arzúa y Santiso sobre el proyecto que Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei a los que reprocha que pedir "que no se siga un tramité adelante" es pedir "que se prevarique".

"Yo nunca le pediría a un alcalde que prevaricase", ha aseverado la responsable autonómica antes de señalar que espera que "haya sensatez" y "que prime para lo que fueron elegidos los alcaldes: para regir sus municipios, aportar riqueza e informar dentro de lo que es la ley en sí".

También ha aprovechado para decirle a los regidores que vean "si ellos están haciendo sus deberes". "¿Cómo alguien puede exigir a la Xunta agilidad cuando hay en ciertas zonas, y yo soy conocedora de primera mano, que simplemente para una obra tardan hasta dos años en dar una licencia, aunque no tengan informes sectoriales?", ha cuestionado.

Asimismo, ha criticado que cuando se pide una reunión con el presidente de la Xunta "tiene que ser sobre una base" y, en este caso, en su opinión, "no hay base hasta que no haya declaración de impacto ambiental".

En esta línea, Vázquez ha instado a los alcaldes a "respetar la ley igual que tiene que respetarla la Xunta de Galicia". "Respetar la ley son unos plazos y, dentro de esos plazos, si la documentación no es clara o esta incompleta, la Xunta se pone en contacto con el promotor para que clarifique o haga las aportaciones necesarias", ha manifestado.

INFORMES

Así, ha explicado que en el momento en el que esté la documentación y todos los informes sectoriales será la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade la que haga la declaración de impacto ambiental correspondiente que, tal y como ha asegurado la conselleira, "todavía no comenzó porque aún no llegaron todos los informes correspondientes".

Aunque no ha querido concretar fechas, Ángeles Vázquez ha afirmado que espera que sea "a principios de este año", pero ha insistido en que "a sabiendas de que hay muchos informes que ya son concluyentes, hay otros que aún no están finalizados o la empresa no hizo los aportes necesarios". Además, ha recordado que se deben contestar todas las alegaciones al proyecto.

Sobre las aportaciones que la empresa tiene que añadir a petición de los técnicos, Vázquez ha apuntado que "es muy raro que se presente un expediente que está totalmente completo", ya que "se analiza de manera exhaustiva" y hay "distintos técnicos especializados en distintas materias".

"Tratándose de una empresa grande de estas características, la lógica es que los funcionarios y técnicos tengan absolutamente claro todo el proyecto y cuando no es así lo que se hace es demandar la información necesaria", ha reiterado.