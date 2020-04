Arranca el estudio del Sergas sobre COVID-19 con el "enfado" de enfermeras y médicos por falta de información y medios

El personal sanitario de primaria lamenta que no hayan sido sometidos al test antes de realizar este trabajo epidemiológico con los pacientes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El estudio epidemiológico para conocer la incidencia del COVID-19 en la población de Galicia ha arrancado este jueves con el "enfado" de personal de enfermería y médicos de Atención Primaria por la falta de "información pormenorizada" y de medios en centros de salud, que harán los test para este trabajo.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de estos colectivos sanitarios de Galicia, que han comentado que este jueves el personal de enfermería ha comenzado a llamar a los pacientes escogidos al azar para el estudio, a los que se hace una encuesta sobre si han tenido síntomas compatibles con el coronavirus y los han citado para la extracción. "La gente está respondiendo bien", han comentado. Algún centro de salud se preparan, incluso, con la colocación de una carpa en el exterior para la recogida de muestras.

En relación al arranque de este estudio, han apuntado "errores informáticos", que han impedido guardar encuestas en algunos casos, y la ausencia --a media mañana-- de test para comenzar el viernes las extracciones en centros de salud, todo ello atribuido "a las prisas". Por ello, apuntan "incertidumbre" para comenzar las pruebas.

Al respecto, la responsable de Satse en Galicia, Carmen García, ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, que el personal de enfermería de Atención Primaria "no fue informado pormenorizadamente" sobre la realización del estudio. "Lo están haciendo de forma precipitada", ha criticado, para lamentar que "no se informó con la antelación necesaria".

DUDAS Y PREGUNTAS

En este sentido, por parte de Satse Carmen García ha apuntado "dudas y preguntas" de las enfermeras de primaria, que consideran que "no es la forma de hacerlo". "Se puede planificar y aclarar las dudas", ha demandado antes de comenzar el estudio.

Por ello, ha insistido en que "no es la forma" de realizar este estudio epidemiológico y ha trasladado "el enfado de los profesionales" de Enfermería, que "lo han encontrado como un hecho consumado" lo que, a su juicio, hace que "no se pueda planificar bien" el trabajo, cuando "lo lleva anunciando una semana el presidente" de la Xunta. "Están muy molestos porque no se ha informado adecuadamente", ha abundado.

SIN TEST PARA EL PERSONAL

Con todo, el personal de Enfermería, ha subrayado Carmen García, "va a recibir a los pacientes" o "ir al domicilio" de los que no puedan desplazarse a su centro de salud.

Al "enfado" de las enfermeras se suma el de personal facultativo porque, ha explicado a Europa Press el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez Piñeiro, se inicia este estudio, con el que "están de acuerdo", ha recalcado, "sin hacer test al personal sanitario" previamente.

"Es un estudio sobre la prevalencia en la población y no sabemos (el personal) si somos portadores (del virus)", ha afirmado el doctor Rodríguez, responsable del área de primaria de la entidad colegial pontevedresa, quien ha defendido que "primero" se debería "hacer un estudio sobre el personal sanitario".

"Lo primero es ver cómo tienes a tus fuerzas para luchar contra esto", ha reivindicado, para lamentar el "desprecio" a este personal de primaria. "Nos dicen que somos unos héroes y nos tiran a medio del campo con una ametralladora disparando", ha apostillado.

El doctor Rodríguez ha puntualizado, no obstante, que desde este miércoles "en Vigo se empieza a hacer alguna prueba en algún centro de salud" a profesionales sanitarios, ya que hasta la fecha "solo las hacían en hospitales". "Nos están despreciando", ha lamentado.

Además, en relación a los medios disponibles, Manuel Rodríguez ha comentado que "un porcentaje bastante alto" de centros de salud "no tiene medios suficientes". "La gente está dispuesta a rendir más de lo que puede", ha concluido.

METODOLOGÍA

El Sergas ha explicado que la muestra de la primera fase que ha arrancado este jueves es de 50.925 personas y se ha empezado a llamar a la gente --seleccionada a partir de indicaciones del Instituto Galego de Estadística--, que tendrá que acudir, en caso de aceptar participar, a su centro de salud para hacer el test, con cita previa.

El director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, ha explicado a Europa Press que esperan "en una semana o en 10 días" tener la muestra realizada y en "dos o tres días" más los "primeros" datos "preliminares".

En la segunda fase, ha puntualizado Aboal, se va "a repetir una muestra del mismo tamaño cuatro semanas más tarde". Así, la última semana del mes, previsiblemente, se harán otros 50.925 test y otros tantos ciudadanos será llamados en el marco de este muestro aleatorio.

La muestra de participantes se ha hecho con tres subgrupos por diferencias de edad: menores de 19 años, entre 19 y 64 y mayores de 64 años, con el fin de contar con los resultados de la circulación en la población infanto-juvenil, en la adulta y en la tercera edad.

El estudio pretende conocer con exactitud la circulación que ha tenido el virus en la comunidad autónoma para, matizó Aboal, "planificar el desescalado, la vuelta a la normalidad" y, por otra, "tener preparados los recursos sanitarios tanto en Atención Primaria, como en Hospitalaria, Urgencias, plantas de hospitalización y UCIs para prevenir una segunda ola".