Arranca la renovación del Plan de Normalización da Lingua con la elección del académico Manuel González como coordinador

El conselleiro de Lingua preside la primera reunión y avanza que se dan un plazo de 12 meses para tener el documento "completamente elaborado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha arrancado este jueves el proceso para renovar el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega con la elección del académico Manuel González como coordinador y la celebración de la primera reunión con los responsables de las comisiones encargadas de renovar el documento.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha sido el encargado de presidir la reunión, acompañado por el secretario xeral de Lingua, Valentín García, en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura.

En declaraciones posteriores a la reunión, el conselleiro ha destacado que con estos pasos se cumplen "los plazos comprometidos" por la Administración gallega.

Respecto a la elección del coordinador, "paso imprescindible", ha señalado que las comisiones estarán guiadas por "una figura de prestigio y autoridad indiscutible en la materia", que ya desempeñó este papel durante la redacción del primer plan.

Ha subrayado también el "respaldo y consenso sin fisuras" alrededor de González, una "buena señal" de cara a la consecución de acuerdos "en el objetivo común, y compartido por todos, de impulsar el prestigio y uso social del gallego", que pasa, ha dicho, "por actualizar el plan y adaptarlo a la realidad social, demográfica y lingüística de nuestros días".

Asimismo, López Campos ha remarcado que, desde las primeras reuniones tanto con las instituciones relevantes vinculadas con el idioma y cultura gallegas, como con los diferentes partidos políticos, el Gobierno gallego ha mantenido "una actitud constructiva y en positivo".

"Nos marcamos el objetivo de conseguir que todas las formaciones políticas se sientan implicadas, comprometidas y que puedan participar no solo en la elaboración, sino también en la aplicación. Y en el Parlamento, conseguir el apoyo de todas las fuerzas políticas que forman parte y que tienen representación", ha afirmado.

UN AÑO PARA TENER EL DOCUMENTO

Tras la designación del coordinador y responsables sectoriales, se activan "inmediatamente" las respectivas comisiones con el trabajo de todos los miembros. "Se abre una nueva etapa (*). Estamos ante un escenario que es un reto de futuro muy ilusionante y muy esperanzador", ha afirmado.

Según ha explicado López Campos, se marcan un plazo de 12 meses para tener "completamente elaborado" un documento que debe "conseguir también impacto e implicación social". "No vale de anda que al final tengamos un pacto político, no es suficiente con que hagamos un documento técnico impecable si al final no somos capaces de involucrar a la sociedad gallega", ha advertido.

Tras este primer paso, ha explicado, se convocará otra reunión en enero para "establecer un método de trabajo ágil y dinámico" que permita la permeabilidad de la información no solo entre entidades interesadas, sino también para la sociedad en su conjunto, "para que enriquezcan el documento, pero sobre todo, para que la sociedad gallega se sienta partícipe de la elaboración de la estrategia".

"GENERAR UNA ILUSIÓN COLECTIVA"

Por su parte, el recientemente nombrado coordinador ha puesto el foco, "más que en acertar en una medida concreta", en la importancia de "crear una ilusión colectiva, que tengan la conciencia de que algo está cambiando y de que se inaugura una nueva era para el gallego". "Eso es fundamental porque cuando se crea una dinámica de ese tipo, las transformaciones sociales son mucho más fáciles", ha argumentado.

Por ello, ha reivindicado la importancia de "consultar a los grandes referentes de todos los sectores" para ver "qué es lo que piensan y explicarles lo que se quiere hacer". "Muchas veces van a manifestar su desacuerdo, pero hay que tratar de convencerlos, de hacerles ver que están en un país que es Galicia, cuyo principal medio de identidad es la lengua y, por tanto, es razonable que se integren con ella", ha indicado.

Ha insistido además en que estas comisiones serán abiertas, por lo que no descartan que durante el proceso de trabajo se pueda ir incorporando gente cuyo punto de vista resulte "interesante" para la elaboración de la estrategia.

Manuel González es miembro de número de la Real Academia Galega, fue coordinador científico del Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades y es catedrático emérito de la Universidade de Santiago de Compostela, además de miembro del Instituto da Lingua Galega e impulsor de diferentes iniciativas de promoción del gallego.

COORDINADORES DE LAS COMISIONES

Los responsables de estas comisiones de trabajo son: la doctora de Derecho Administrativo en la Universidade de Santiago de Compostela Diana Santiago, la profesora de la Universidade de Vigo Edita de Lorenzo, el experto en promoción del gallego en la universidad y en formación de adultos Manuel Núñez, el presidente de la Asociación de funcionarios por la normalización lingüística y abogado Xoaquín Monteagudo, el catedrático de Lingua e Literatura galegas Armando Requeixo, la presidenta del Museo do Pobo Galego y profesora de la Facultade de Medicina Concha Losada, la productora y abogada Patricia Hermida, el presidente del Foro Enrique Peinador y promotor del gallego en distintos ámbitos Xosé González, la sanitaria y escritora infantil Rosalía Morlán, y el experto en relaciones exteriores Xosé Lago.

El conselleiro ha asegurado que la elección de todos los miembros de estos equipos está "avalada por su valía, tanto por su formación académica como por su experiencia profesional, vinculada siempre al área de trabajo en cuestión".