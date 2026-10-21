Disturbios y cargas policiales en A Coruña contra los manifestantes que protestaban ante un acto de Abascal

Cargas policiales durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España).

Cargas policiales durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas se han concentrado este miércoles en la Praza de María Pita, en A Coruña, en protesta por la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en la céntrica plaza coruñesa, donde se han vivido momentos de tensión con disturbios y cargas policiales.

Tras un cordón policial formado por más de una docena de furgones de la Policía Nacional, los manifestantes, convocados por organizaciones estudiantiles, Galiza Nova y el Sindicato de Inquilinas, entre otras, se situaban en las proximidades del Ayuntamiento, mientras que el acto de Vox se celebraba en la entrada a la plaza por Puerta Real.

Desde las 11.00 horas, los jóvenes coreaban consignas como 'A Coruña es antifascista' o 'No sois nada sin la policía', entre otras, sin que se produjesen incidentes hasta que al finalizar el acto de Vox hubo un encontronazo entre policía y manifestantes que derivó en una carga en una de las zonas de la concentración.

En declaraciones a los medios, el secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gabiás, ha reivindicado que "los discursos de odio que lanza" la formación de Santiago Abascal "no son bien recibidos en Galicia". "Su odio y su racismo son una estrategia para dividir a las claeses populares. Los problemas no son los migrantes es el fracaso del sistema capitalista", ha subrayado Gabiás.

Durante el acto, preguntado por la protesta, Santiago Abascal ha defendido que "no hay coacción" que pueda con ellos, asegurando que la presencia de los manifestantes no les da "ningún miedo".

Asimismo, ha reivindicado que con un cambio de Gobierno "no será posible acosar a los ciudadanos y acudir a las plazas a impedir que la gente pueda expresarse en libertad".