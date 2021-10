Avances en la mesa de Vestas para un proyecto alternativo que mantenga el empleo, aunque la empresa continúa con el ERE

La multinacional plantea "posibilidades de transformar actividad manufacturera en servicios o formación"

La primera reunión de la mesa industrial de Vestas se ha saldado con avances para que se impulse un proyecto alternativo que mantenga el empleo de la fábrica de Viveiro (Lugo), si bien la compañía continúa adelante con el ERE extintivo --cuyo plazo de negociación finaliza el 29 de octubre-- ante su intención de cerrar la factoría antes de final de año.

En declaraciones a la prensa tras el encuentro en Santiago --en el que han participado representantes de trabajadores, Xunta, Gobierno y empresa--, el presidente del comité de Vestas en Chavín, David Mariño, ha valorado como "muy positiva" esta "primera toma de contacto", pues "se dio un paso en positivo de cara a buscar una solución".

Ahora, Mariño avisa de que "falta que se aporte algún tipo de proyecto por parte de la empresa", "algo concreto" y "palpable", pues "la administración está dispuesta a apoyarlo". Ve importante "saber que se va a llevar a cabo cuando sea posible materializarlo", en un proyecto que "sea realista para mantener el 100% de los trabajos".

Preguntado sobre en qué consistirá ese proyecto alternativo para la fábrica de Chavín y si la multinacional danesa está dispuesta a colaborar, el presidente del comité afirma que todavía es una "etapa muy temprana", por lo que la empresa "no concreta todavía nada" sobre si dará ese respaldo para la continuidad con otro proyecto.

Con todo, lamenta como "nota negativa" que la empresa "sigue adelante con el ERE", pues "todavía no valoran paralizar, ni mucho menos retirarlo". Precisamente, este miércoles, 6de octubre, habrá una reunión entre trabajadores y compañía en el marco del periodo de negociación del expediente.

Espera que la compañía recapacite, ya que "sería muy positivo" quitar "ese reloj que está en marcha" para los despidos. Y es que la mesa de trabajo "no puede trabajar continuamente con esa presión".

En este sentido, "solo falta lo que la empresa diga qué está dispuesta a hacer". Las partes se han emplazado a mantener una nueva reunión de la mesa industrial de Vestas el 13 de octubre, miércoles.

LA XUNTA RECLAMA QUE SE MANTENGA EL "100%" DEL EMPLEO

Por su parte, la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, también ha definido como "positivo" este encuentro al haber acudido tanto miembros de la multinacional como de los ministerios de Industria y Transición Ecológica, así como porque Vestas "se comprometió" a trabajar para "buscar soluciones de actividad" para la factoría de Viveiro.

"Solamente aceptaremos soluciones que pasen por el 100% del empleo", ha dejado claro Lorenzana, que avisa de que no vale con que se mantenga "solo un porcentaje" del empleo. Anuncia que la compañía plantea "posibilidades de transformar actividad manufacturera en servicios o formación", pero afirma que esto "no sería suficiente si no mantiene el 100% de los empleos".

La semana que viene se abordará esa "posibilidad de reciclar" la actividad en Chavín, si bien tendrán que "ser muy ágiles" al mantenerse el plazo del ERE.

De tal forma, aboga por que "parte de componentes que fabrica Vestas en otra parte de Europa se fabriquen aquí en Galicia", pero "solamente" será posible si se mantiene el "100%" del empleo.

RETIRADA DE ERE

Paralelamente, María Jesús Lorenzana insiste en reclamar a Vestas que retire el ERE, que la compañía quiere mantener "en paralelo" a la negociación de la mesa industrial. Indica que eso permitiría "más tiempo" para avanzar en una alternativa.

Sobre este extremo, la conselleira aclara que los responsables de la empresa son los "únicos que pueden paralizar" el ERE, pues la Xunta, en su papel de autoridad laboral, no puede hacerlo, dado que "no es posible jurídicamente".

Lorenzana asegura que el papel de la autoridad laboral es comprobar que existe "buena fe" en la tramitación del ERE, como se hizo en el caso en Alcoa, pero no se tiene capacidad administrativa para "entrar a valorar la causa". De tal forma, el Gobierno gallego tan solo puede dejar constancia de si se negoció de buena fe o no para una "eventual anulación" por parte "del TSXG".

"Si existe la capacidad de producir por parte de Vestas en otra fábrica de Europa, lo justo debería ser que continuasen con esa actividad en la fábrica de Galicia, porque de no darse este caso, las razones productivas u organizativas no existirían", agrega, con todo, la conselleira.

Vestas prevé cesar la producción en sus fábricas de Lauchhammer (Alemania), Viveiro (Lugo) y Esbjerg (Dinamarca) en el marco de un ajuste en su negocio.

La fábrica de Vestas en Viveiro emplea a unas 115 personas que fabrican generadores para el sector eólico --plataforma terrestre de 2 megavatios, así como paneles de control de la turbina marina V164-- de mercados situados fuera de España.

MARCHA POR SANTIAGO

Previamente a esta reunión de la mesa industrial, los trabajadores de Vestas han marchado por Santiago en una movilización en la que han protestado ante la Xunta.

A las 15,00 horas, han partido del centro comercial de As Cancelas tras una pancarta en la que se podía leer 'Vestas, solución'. Durante el camino hasta el edificio administrativo de San Caetano han realizado cánticos como: 'Sen industria non hai futuro'; 'Queremos traballar e non emigrar' y 'Feijóo non te escondas, queremos que respondas'.

Asimismo, algunos de los operarios han portado reproducciones de molinos de viento y cruces con mensajes escritos de 'Vestas non se pecha'. Hasta la protesta se han trasladado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, para mostrarles su apoyo.

A su llegada ante la Xunta, los operarios han coincidido con la salida de numerosos funcionarios que terminaban su jornada laboral en el complejo de San Caetano. Allí, han permanecido concentrados y han lanzado petardos antes de desplazarse hasta la sede de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en el barrio de Fontiñas --en donde se ha celebrado la reunión--, para continuar con sus reivindicaciones.