Bajan los médicos en atención primaria y las camas operativas en hospitales gallegos, aunque suben cirugías y gasto

Hay casi 1.400 camas en funcionamiento menos que en 2004

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales gallegos contaban con 8.644 camas en funcionamiento en 2022, lo que supone 15 menos que el año anterior. Por su parte, los médicos de atención primaria descienden a 2.604, en este caso con datos de 2023, lo que se traduce en 39 menos que un año antes. Sin embargo, otros indicadores como personal hospitalario, cirugías y gasto van al alza, según los datos del servicio sanitario que publica el Instituto Galego de Estatística (IGE) este viernes.

Las camas instaladas en hospitales descienden a 9.712 en 2022, 11 menos. Entre ellas, 8.644 estaban operativas en Galicia, repartidas del siguiente modo por provincias: A Coruña (3.735), Pontevedra (2.637), Lugo (1.205) y Ourense (1.067).

Desde que hay registros en esta estadística (1999), el año con mayor número de camas en funcionamiento fue 2004, con un total de 10.032. En este periodo de tiempo han dejado de estar operativas cerca de 1.400 camas.

Hay 2,95 camas en funcionamiento por cada 1.000 habitantes en 2022, dos décimas menos que el año anterior. A comienzos de siglo XXI esta tasa era de 3,7 camas por 1.000 habitantes. El grado de ocupación asciende al 73% en 2022 (era del 71,9% en 2021).

MENOS MÉDICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA

En lo tocante a los datos de personal en atención primaria, en este caso las últimas cifras actualizadas son de 2023, en donde se produce un descenso de médicos generales a 2.604, 39 menos que los 2.643 que en 2022.

En cambio, los pediatras se incrementan de 321 a 2022 hasta 325 en 2023. También suben los enfermeros a 2.502 (95 más) y auxiliares de enfermería a 240 (cuatro más). Entre otros recursos humanos de atención primaria, descienden los farmacéuticos, son 97 en 2023 (uno menos), y odontólogos, con 100 (uno menos).

AUMENTOS DE GASTO Y CIRUGÍAS

El IGE no ofrece dato global de personal en 2022 en 33 establecimientos sanitarios (eran 36.439 personas en 2021). No obstante, puede observarse un incremento entre los diferentes grupos: el personal facultativo asciende de 8.240 a 8.340, el personal sanitario no facultativo se eleva de 22.453 a 22.573, al tiempo que el personal no sanitario pasa de 10.398 a 10.491, entre otros.

Por su parte, las cirugías se incrementaron hasta alcanzar las 274.273, lo que supone 16.932 más que en el año 2021, según cifras del IGE. El total de compras y gasto fue de 3.474,7 millones en 2022, un 2% más.

Mientras, las consultas externas crecieron casi un 3% en 2022, hasta un total de 5.882.431. Los enfermos dados de alta fueron 322.694, unos 20.000 más.