Al banquillo siete personas en A Coruña acusadas de traficar con de cocaína, cannabis, MDMA y ketamina

A CORUÑA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá la próxima semana el juicio contra siete personas para las que piden 55 años y seis meses de prisión acusadas de traficar con cocaína, cannabis, MDMA y ketamina.

Según el escrito de Fiscalía, la investigación comenzó después de que el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) tuviese conocimiento de que uno de los acusados se dedicaría a la distribución y venta de sustancias estupefacientes. Las vigilancias desplegadas desde junio de 2023 permitieron constatar desplazamientos y encuentros con otros de los encausados.

Uno de los principales episodios tuvo lugar el 5 de octubre de 2023, cuando agentes de la Guardia Civil interceptaron en Perales de Tajuña (Madrid) un camión conducido por uno de los acusados. En el interior del vehículo fueron localizados 141,76 kilos de resina de cannabis; 0,48 kilos de MDMA en polvo; otros 0,28 kilos de MDMA en comprimidos y 0,99 kilos de ketamina.

El 18 de octubre de 2023, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y del EDOA dieron el alto en Teo (A Coruña) a una furgoneta que circulaba por la N-550. En un compartimento oculto de los asientos traseros fueron localizados cinco paquetes que contenían cocaína, con un peso total de aproximadamente cinco kilos.

A raíz de la investigación se practicaron posteriormente varios registros domiciliarios, en los que intervinieron dinero en efectivo, básculas de precisión, teléfonos móviles y material relacionado con el envasado de sustancias estupefacientes.

Fiscalía pide para los procesados, según su grado de implicación, penas que van desde los 18 a los cuatro años y medio de prisión, así como el pago de multas de hasta 6,2 millones de euros.