Besteiro, sobre el archivo del expediente a Martín Seco:"Si lo que reivindica es justo, con justicia actuará el partido"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha considerado que el exdiputado y actual portavoz del PSOE en Arteixo (A Coruña) Martín Seco puede tener "toda la tranquilidad del mundo" sobre el trámite de su expediente al asegurar que "si lo que reivindica es justo, con justicia actuará le partido".

El jefe de filas del PSdeG se ha pronunciado de este modo al ser preguntado este martes por los medios sobre la petición de Martín Seco para que se archive el expediente que la formación le inició en noviembre de 2022 por considerar que "está caducado" tras dos años paralizado.

El expediente fue firmado en noviembre de 2022 por el entonces secretario de Organización José Manuel Lage y tenía como instructor al alcalde de Ames, Blas García. En él se acordaba abrir medidas disciplinarias por considerar que había expresado públicamente y en sede parlamentaria su opinión en términos "irresponsables" y con "deslealtad" al PSdeG-PSOE.

Todo ello a raíz de una votación en el Parlamento de Galicia en septiembre de 2022, cuando Martín Seco fue el encargado de defender en sede parlamentaria la postura de los socialistas en el debate sobre la Ley de áreas empresariales. Allí, tras manifestar desde la tribuna sus críticas hacia el texto, avanzó que su grupo votaría a favor porque así lo había establecido la "dirección política del partido".

Sobre este asunto, Besteiro ha sostenido que "si lo que reivindica es justo, con justicia también se actuará por parte del partido". "Será el partido a nivel de Ferraz quien le comunicará lo que resulte conveniente y oportuno y, además, nosotros facilitaremos también esa información", ha dicho.

Tras ello, ha asegurado que el exdiputado puede "tener toda la tranquilidad del mundo".

EXPULSIÓN DE CONCEJALES EN SANTIAGO

También preguntado al respecto, ha asegurado que no hay ninguna novedad con respecto a la situación de los cuatro concejales Santiago que han sido expulsados de forma provisional del PSOE por desobedecer las directrices del partido.

"No hay más novedades en ese tema, por tanto no puedo decir nada nuevo a lo dicho en los últimos días", ha afirmado Besteiro, que ha reconocido que no habló con ninguno de estos concejales. "No tengo en ese sentido por qué hablar con los afectados", ha afirmado para asegurar que "hay un procedimiento abierto" con el que fue "respetuoso" desde el "inicio".