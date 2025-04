Besteiro dice que Industria ratificará hoy que Altri no entra en el Perte, "convencido" de que no optará a otras ayudas

Muestra su "convicción" de que el proyecto tampoco conseguirá ayudas extraordinarias y anima al PP a reconsiderar su postura

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, asegura que el Ministerio de Industria ratificará este miércoles que Altri no accederá al Perte de Descarbonización y se muestra "convencido" de que tampoco podrá optar a las ayudas extraordinarias, sobre las que no ha concretado cuantías.

Besteiro ha ofrecido declaraciones este miércoles antes de acceder al hemiciclo del Parlamento gallego para participar en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, defendiendo que se trata de una "buena noticia para Galicia, aunque no una noticia nueva".

Así, ha recordado que hace meses él mismo aseguraba tener la "convicción" que ahora se confirma con la resolución del Perte de descarbonización, "de que Altri no era merecedor de esas ayudas porque entendía que no era un proyecto que descarbonizara, entendía que no entraba dentro de los objetivos rigurosos de los pertes".

"Esto no forma parte de un proyecto de darte ayudas a ti y a ti no, discrecionalmente. Hay comisiones de valoración técnica, hay informes técnicos que respaldan esas decisiones", ha defendido.

"La misma convicción", ha afirmado, tiene sobre las ayudas extraordinarias, avanzando que tampoco considera que el proyecto vaya a ser merecedor de las mismas.

"Como dice la misma expresión de ayudas extraordinarias europeas, tiene que ser un proyecto extraordinario: extraordinario medioambientalmente, con innovación industrial, en su propia planificación, en el desarrollo; extraordinario para Galicia. En ese sentido, creo que no cumple tampoco esas condiciones", ha aseverado.

Para el secretario xeral de los socialistas gallegos, esta "buena noticia" debe "invitar" al Partido Popular a "reconsiderar su posición" en relación al proyecto.

"Es un buen momento para que todos reconsideren esa posición y, fundamentalmente, el PP y el propio proyecto empresarial. Creo que no es un proyecto que se condicione a los nuvos tiempos que requiere la economía, no solamente gallega, también española y europea", ha apelado.

Preguntado sobre si la resolución habría sido distinta de haberse escogido otro emplazamiento -- como el municipio coruñés de As Pontes --, considera que nada habría cambiado, ya que los pertes "tienen unas normas".

A este respecto, ha pedido respeto para los técnicos encargados de elaborar los informes, "como se pide para los técnicos de Galicia".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, confirmó este martes que el Gobierno no incluirá a Altri en los beneficiarios de fondos europeos asociados al PERTE de descarbonización, alegando que no apoyarán "ningún proyecto que ponga en riesgo a la población".

"No apoyaremos ningún proyecto que ponga en riesgo a la población, la naturaleza, nuestro ecosistema o la vida misma. Siempre lo hemos dicho alto y claro: ¡Altri non! Y hoy lo decimos también en el Gobierno", ha afirmado un mensaje en la red social 'Bluesky', compartiendo una noticia de 'elDiario.es' que asegura que el Ejecutivo deja a Altri fuera de las ayudas por descarbonización que pidió para instalarse en Galicia.