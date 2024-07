Besteiro rechaza "condicionar" la salida del conflicto del PSOE compostelano, que debe resolver "los órganos" internos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha rechazado "condicionar" la salida del conflicto del PSOE compostelano tras la ruptra entre el grupo municipal y la dirección local y ha asegurado que los órganos internos del partido deben resolver el asunto a través de un proceso que ha calificado de "absolutamente garantista".

El jefe de filas del PSdeG se ha pronunciado de este modo al ser preguntado este jueves por la crisis en la agrupación compostelana abierta tras romper el Grupo Municipal Socialista la disciplina de voto marcada por la ejecutiva local en relación a una ordenanza sobre la comunicación de viviendas turísticas.

Preguntado sobre el proceso abierto a raíz de la ruptura de la disciplina de voto por parte de los concejales, Besteiro ha sostenido que no hay ninguna novedad en el asunto y se ha remitido a la dirección provincial del partido.

"Como secretario xeral de Galicia, os puedo decir en este momento que no hay más novedades de las que podamos o debamos informar", ha sostenido en una intervención en la que ha asegurado que "no" quiere "condicionar" el asunto, que considera que se debe debatir "en el ámbito competencial del partido".

"No excluyo ninguna posibilidad, pero tampoco condiciono. No soy yo quien debe opinar sobre esa cuestión", ha incidido en una comparecencia en la que ha asegurado que no abordó el asunto específicamente ni con el secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza, ni con el portavoz municipal, Gonzalo Muíños, más allá de mantener "contactos genéricos".

Preguntado por el hecho de que se trate de un conflicto que afecta a la totalidad de la representación que el partido tiene en el Ayuntamiento de Santiago, la capital de Galicia, Besteiro ha señalado que todo el partido "debe funcionar" conforme a las normas con las que se dota la formación.

Tras incidir en la prevalencia del reglamento interno del PSOE, ha insistido en que él no debe "precondicionar, poner límites ni predisponer" hacia una dirección determinada. "Lo que debo de hacer es velar porque nuestras normas se cumplan", ha subrayado para volver a señalar que el asunto ahora está en manos de la ejecutiva provincial del PSOE coruñés.

En esta línea, ha rechazado también dar su opinión sobre el conflicto. "La dirección nacional poco o nada debe opinar públicamente", ha señalado el jefe de filas de la formación, que ha asegurado que el proceso interno por el PSOE ante este tipo de conflictos es "muy garantista".

Por último, ha dicho que la posibilidad de quedar sin representación no es un asunto que le preocupe en este momento. "No es una cuestión que me tenga que preocupar en este momento. Cuando se produzca, si se produce, haremos una valoración", ha dicho.

Por otra parte, preguntado sobre la ratificación del acuerdo entre los concejales socialistas de O Carballiño y el PP para repartirse la alcaldía, Besteiro ha recordado que continúa abierto el expediente abierto contra los ediles.