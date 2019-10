El BNG constata que la cesión del paseo de Bouzas está "paralizada" y el alcalde los tilda de "ignorantes"

Publicado 14/10/2019 13:51:15 CET

El alcalde asegura que el proyecto está "hablado" con Costas y lamenta la "ignorancia" del edil nacionalista

VIGO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha denunciado este lunes las "mentiras" del alcalde, Abel Caballero, sobre la reforma del paseo de Bouzas, anunciando un proyecto "colosal", cuando la cesión de ese paseo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica está "paralizada".

En una rueda de prensa, el concejal nacionalista no adscrito Xabier Pérez Igrexas ha desvelado que la cesión del paseo de Bouzas, anunciada por el regidor hace tiempo e imprescindible para que el Ayuntamiento pueda hacer la reparación, está "paralizada y la espera de la recepción de documentación".

Así se recoge en la respuesta del servicio provincial de Costas a un requerimiento de información por parte de Xabier Pérez Igrexas. En dicha respuesta, fechada la pasada semana, el responsable provincial de Costas relata que, efectivamente, en enero de este año este departamento recibió un escrito del concejal de Fomento, Javier Pardo, en el que solicitaba la concesión administrativa para el paseo de Bouzas, incluyendo una superficie de dominio público marítimo terrestre más amplia que la estrictamente ocupada por el paseo de madera (que está cerrado desde hace más de un año por su mal estado).

Sin embargo, el responsable provincial de Costas también precisa que dicha solicitud del Ayuntamiento no especificaba ningún plazo para la concesión y "tan solo se acompañaba de un plano en A3 sin escala".

Por ello, se remitió en febrero al Ayuntamiento un escrito en que se pedía la "subsanación" de la solicitud inicial, y se requería la documentación "que reglamentariamente debe acompañar a toda solicitud de concesión, con carácter previo a la tramitación de la misma". "A día de hoy, la tramitación de la concesión solicitada se encuentra paralizada a la espera de la recepción de la documentación requerida", concluye el escrito.

A la vista de esta información, el edil del BNG ha constatado que "la única gestión municipal" en los últimos meses sobre la cesión de ese espacio ha sido "fabricar titulares falsos y dar por hecho lo que no está hecho". "Ya basta de mentiras, de anuncios y de tomarle el pelo a la villa de Bouzas", ha proclamado Pérez Igrexas.

El concejal ha criticado la "incompetencia" del gobierno vigués y le ha instado a subsanar la "solicitud chapucera" remitida a Costas a principios de año. Asimismo, ha reclamado que el proyecto de reforma del paseo de Bouzas sea "participativo" y cuente con la opinión de los vecinos.

CONCEJAL "IGNORANTE"

El alcalde, Abel Caballero, ha salido al paso de las críticas de Pérez Igrexas, asegurando que mantiene los contactos con la dirección provincial de Costas y que se están ultimando los detalles del proyecto básico de reforma del paseo. "Ya lo habríamos presentado, de no estar en campaña electoral", ha reiterado, y ha añadido que ese proyecto básico es el que permitirá solicitar la cesión.

"Aviso a algún partido ignorante: para pedir la utilización del espacio de otra administración se necesita un proyecto básico, que ya estoy en condiciones de presentar, y está hablado con la dirección provincial de Costas", ha proclamado, y ha añadido que "el BNG se caracteriza por su ignorancia absoluta".

Caballero, que en enero pasado vaticinó que la cesión sería realidad "en poco tiempo", ha arremetido también contra el concejal nacionalista Xabier Pérez Igrexas, del que ha recordado varias veces que es edil "no adscrito". "El BNG no tiene ningún concejal en este Ayuntamiento, porque no tiene grupo. Hay un concejal no adscrito, que muestra una importante ignorancia, que debo corregirle con todo el afecto: para pedir un espacio de otra administración hay que presentar un proyecto básico", ha incidido.

El regidor ha repetido que no ha presentado dicho proyecto por cuestiones electorales ya que, si lo hiciera público, el BNG "lo denunciaría". "Lástima que el concejal no adscrito no estudie bastante, tiene que estudiar un poquito", ha sentenciado.