El BNG critica que Galicia solo recibe "migajas" de los fondos europeos y pide evitar deslocalizaciones en la automoción

VIGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado que Galicia solo recibe "migajas" de los fondos europeos y ha pedido ayudas para evitar deslocalizaciones en el sector de la automoción.

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación este martes en Vigo en un acto llevado a cabo a las puertas de la factoría olívica de Stellantis, donde ha lamentado que las subvenciones actuales se centren en las grandes compañías y no en las pequeñas y medianas empresas.

"Galicia se juega mucho en relación con su futuro industrial en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Unos comicios que se producen en un contexto donde vemos que en nuestro país la industria tiene problemas. El principal es que se está perdiendo empleo industrial", ha reivindicado Pontón, pidiendo el voto de los gallegos para que el BNG luche en Bruselas por el empleo en la Comunidad.

Ella ha puesto el foco en las localizaciones del sector automovilístico, asegurando que en la última década "no se instaló ni una sola industria vinculada con el sector de la automoción" en Galicia.

"Lo que vemos es que a Galicia solo le están llegando migajas y que los fondos están diseñados para que sean las grandes multinacionales quienes acaparen estos fondos sin que esto luego revierta en lo que es el tejido más importante de este país, que son las pymes, y en la creación de empleo y en evitar deslocalizaciones", ha añadido Pontón.

Por ello, según ha indicado, el 9 de junio Galicia se juega el tener un "trato justo" en el reparto de los fondos next generation, para que lleguen a las pequeñas empresas y que se utilicen para mejorar las condiciones laborales de los empleados, cada vez más "precarizados".

"EL mejor ejemplo de cómo se están usando estos fondos podemos verlo en cómo el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está haciendo de comercial de la multinacional portuguesa Altri, a la que el PP y el PSOE están dispuestos a dar 250 millones, mientras que para el resto del tejido industrial lo único que llega son migajas", ha insistido, criticando este modelo de industria "del siglo pasado, contaminante", pidiendo apostar por sectores que generen un desarrollo sostenible y que apuesten por empleo de calidad y que generen "riqueza y futuro" en Galicia.

Entre otras críticas, Pontón ha lamentado que socialistas y 'populares' estén envueltos en sus "batallitas madrileñas", en vez de interesarse por los problemas de los gallegos.

PRECARIEDAD LABORAL

En la misma línea ha hablado la candidata nacionalista Ana Miranda, reivindicado su trabajo en Bruselas para luchar por el sector automovilístico.

"El BNG es la fuerza que va a defender que el trabajo quede en el sector de la automoción y no se vaya de este país, que los fondos europeos sean empleados para que queden en este territorio y no para que se reciban y solo vayan para las empresas y no para los empleados y desde luego para combatir la precariedad laboral", ha subrayado.

Los nacionalistas se han alzado como "la voz gallega" en la defensa de Galicia y del sector de la automoción en Bruselas, indicando Miranda que Vigo tiene que estar "en primera línea" en el debate de la transición energética de esta industria, para que lleguen los fondos a los trabajadores "y no solo para las empresas".

Para ella, es importante "que no se acabe con el empleo" en las industrias auxiliares, recordando que Stellantis Vigo tiene cerca de 6.000 empleados, pero el sector en Galicia alcanza los 25.000. Así, ha criticado que la multinacional esté apostando por proveedores de fuera de Galicia.

Precisamente este fue el centro de la intervención de la responsable de la Automoción de la CIG, María Xosé García, que ha apoyado al BNG este martes en Vigo y ha lamentado las deslocalizaciones de pedidos que se están viviendo en la actualidad.

García ha dicho que Stellantis está apostando por compañías de Marruecos y de otros países como Portugal, en vez de por las fábricas gallegas para comprar las piezas que necesita para sus coches. Esto, a su juicio, supone una pérdida de empleo, pese a la multitud de fondos que recibe la empresa por parte del Europa, del Gobierno central y de la Xunta.