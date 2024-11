El BNG lanza 25 propuestas contra la violencia machista por el 25N, para que no se convierta en una "enfeméride vacía"

Más recursos y ayudas a víctimas, reforzar la red pública en la lucha contra la violencia y la educación en igualdad, entre sus propuestas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha presentado un paquete de 25 medidas para combatir la violencia machista en un 25N que considera que no puede convertirse en una efeméride instalada en la rutina y en los "discursos vacíos", sin que implique compromisos y una acción política decidida en la lucha contra la violencia de género.

Así lo ha explicado la portavoz nacional, Ana Pontón, y la responsable de Acción Feminista y portavoz parlamentaria de Igualdad, Noa Presas, que, junto a otras diputadas de la formación en la Cámara gallega, han presentado un conjunto de medidas para luchar de forma transversal y en todos los ámbitos contra la violencia machista.

"Faltan medios, faltan recursos y falta acción política", ha denunciado Pontón, quien ha advertido que "el terrorismo machista no se va a solucionar ni con minutos de silencio, ni con lazos lila, ni desde políticas rutineras" y mucho menos, "pactando, gobernando y mismo asumiendo una parte del discurso negacionista de la extrema derecha como está haciendo en PP".

Desde el convencimiento de que el 25N tiene que servir para la reflexión, la reivindicación y la concreción de propuestas que permitan aportar soluciones al problema, las 25 medidas presentadas por el BNG están articuladas sobre cinco grandes líneas de actuación: incrementar los recursos económicos destinados a combatir la violencia de género y los medios; aumentar las ayudas directas a las víctimas; reforzar la red pública de lucha contra los machismos; y educar y formar en igualdad.

Entre las propuestas, la formación nacionalista aboga en primer lugar por destinar el 1% del presupuesto de la Xunta --130 millones-- a la lucha contra las violencias machistas, una propuesta que, según denuncian, fue vetada por el PP. "Esperamos que esta vez rectifiquen y acepten la enmienda del BNG a los presupuestos de 2025", ha sostenido Pontón.

Asimismo, propone incrementar las ayudas destinadas a las víctimas y actualizarlas conforme al IPC y poner en marcha una nueva ayuda para que las mujeres que quieran salir de la prostitución puedan hacerlo a través de un programa específico.

En lo que respecta al tercer ámbito de actuación, el BNG apuesta por reforzar la red pública contra los machismos, dotando de atención psicológica integral a todos los centros de salud de Atención Primaria, tal y como recoge la ley pero que sigue sin cumplirse; ampliando todas las medidas de intervención en colaboración con el Colexio de Psicoloxía de Galiza; y revirtiendo la decisión del Gobierno de "privatizar" la gestión de los centros de crisis 24 horas.

Una decisión que, conforme ha advertido Pontón, permite "hacer negocio con la lucha contra la violencia machista" al dejar estos centros en manos de dos multinacionales, OHL y Eulen, a las que "se les va a dar siete millones de euros por un servicio que debe estar prestado desde el ámbito público". "Es triste y una indecencia que el PP piense que con todo se puede hacer negocio, mismo con la violencia contra las mujeres", ha profundizado.

En este ámbito de actuación, la formación nacionalista también propone mejorar la red de acogida, aumentando los CIM (Centros de Información á Muller), revisando el sistema VioGen, así como todos los dispositivos electrónicos de protección, o dotando a todas las ciudades gallegas de juzgados específicos de violencia de género.

Finalmente, la propuesta del BNG pone el foco en la educación y la formación en igualdad, con medidas como la recuperación de la materia optativa de igualdad, la elaboración con la comunidad educativa de un plan de educación afectivo-sexual que garantice una educación integral en todos los ámbitos y en todas las etapas educativas, o la puesta en marcha de programas de formación para todos los profesionales que intervienen en la cadena de respuesta a las víctimas, desde lo juríico, a lo policial o sanitario.

La portavoz nacional ha contrapuesto las alternativas del BNG a un PP que "ni siquiera fue capaz de desarrollar plenamente la Ley gallega contra la violencia machista, vigente desde hace 17 años". "Las administraciones no se pueden relajar ni normalizar la existencia de violencia machista", ha advertido, para reclamar "más medios y más recursos" para que el 25N no quede en un día, sino que los 365 días del año sean 25 de noviembre.

NECESIDAD DE "PROPUESTAS CONCRETAS"

En la misma línea se ha pronunciado la responsable de Acción Feminista del BNG, Noa Presas, quien ha advertido que lo que requiere la violencia machista para ser realmente combatida es que se ponga toda la "inteligencia colectiva" y se concreten medidas para darle respuesta.

Presas ha advertido que el 25N tiene que ser una fecha de lucha, como lo fue siempre para el feminismo, pero también una fecha en la que desde las instituciones y las diferentes administraciones se pare a reflexionar y se trasladen "propuesta concretas".

"Esperamos que las medidas que presentamos hoy sean bienvenidas y que haya compromisos por parte de las instituciones, pues nos preocupa la normalización que está habiendo de la violencia machista", ha dicho para finalizar haciendo un llamamiento a toda la sociedad gallega a sumarse a las movilizaciones que va a llevar a cabo el feminismo este lunes.

CONCENTRACIONES

"Desde el BNG estaremos con el feminismo gallego de base y reivindicamos también que las administraciones tengan ambición política para hacer de la violencia machista y de su erradicación el centro de la agenda política", ha concluido Presas.

Por si parte, preguntada por la división de las concentraciones convocadas este lunes, Pontón ha sostenido que todas las feministas tienen "un horizonte claro y común", como es "luchar contra la violencia machista", uno de los "grandes problemas de la sociedad".

"No me preocupa tanto que la extrema derecha, en la que se apoya el PP, quiera utilizar esos debates en contra del feminismo, lo que me preocupa es que se cuestione la existencia de la violencia machista como hace esa extremaderecha con la que pacta el PP", ha dicho.