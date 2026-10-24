El BNG mantiene a tres de sus cuatro cabezas de lista al Congreso de 2023 y recupera a Olalla Rodil por Lugo

El Consello Nacional del BNG elige a sus cabezas de lista al Congreso de los Diputado y al Senado, en Santiago de Compostela, a 24 de octubre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG mantendrá a tres de sus cuatro cabezas al Congreso del 2023 de cara a las próximas elecciones generales: Néstor Rego (A Coruña), su único diputado estatal; Carme da Silva (Pontevedra), senadora por designación autonómica, y Noa Presas (Ourense). El único cambio es la número uno por Lugo, Olalla Rodil, que ya concurrió a las urnas por esta provincia en 2015 y 2019.

El Consello Nacional do BNG ha aprobado este sábado las listas con las que la formación buscan ampliar su representación en las Cortes Generales. Durante su intervención, la portavoz nacional, Ana Pontón, ha insistido en su aspiración a obtener "más peso político" en Madrid "para defender Galicia y una vida digna".

"Un solo diputado y una senadora conseguimos avances importantes", ha ensalzado Pontón. A sus ojos, Rego demostró en los últimos años que se puede hacer "mucho" por Galicia "con trabajo, con rigor, con seriedad y con capacidad de negociación". A Carme da Silva también la ha destacado como una "garantía de defensa de los intereses de los gallegos y gallegas y de las mayorías sociales".

Sobre Noa Presas, diputada autonómica al igual que Olalla Rodil, considera que conoce "perfectamente" las necesidades de Ourense, además de describirla como "feminista y rigurosa". Por su parte, Rodil es una mujer "con experiencia y con una trayactoria contrastada". "Hay algún cabeza de lista al que ya le están temblando las piernas porque se acuerda de los repasos que le daba en el Parlamento", ha apuntado.

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