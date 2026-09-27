El BNG propone un modelo turístico "sostenible" y construido "desde el diálogo" con los ayuntamientos

Archivo - La diputada nacionalista Saleta Chao Rivas - PARLAMENTO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Turismo del BNG en el Parlamento, Saleta Chao, ha reclamado este domingo, en el Día Mundial del Turismo, un giro en la política de la Xunta para este sector, con un nuevo modelo "sostenible, diversificado y construido desde el diálogo con los ayuntamientos".

"La importancia del turismo en el País y su crecimiento suponen retos y oportunidades que deben ser abordadas en un modelo turístico que apueste por una nueva orientación política turística y por el aprovechamiento de las potencialidades de Galicia", ha señalado la diputada nacionalista.

La propuesta del Bloque pasa por "huir del modelo bajo coste" y de la "inercia" con la que trabaja el PP en la Xunta, "centrada única y exclusivamente en atraer más visitantes sin evaluar los flujos de turistas o las repercusiones que puede tener en las villas y ciudades, en los servicios públicos, en el mercado de la vivienda o en los recursos naturales", ha subrayado el BNG en una nota de prensa.

Es por ello que, entre otras cuestiones, el BNG propone un acuerdo con los ayuntamientos para facilitar la aplicación del impuesto a las estadías turísticas en aquellos ayuntamientos que así lo deseen y que no tienen capacidad recaudadora. Además de una nueva ley de turismo de Galicia adaptada a "los retos y necesidades actuales".

Con todo, otra de las propuestas de la alternativa nacionalista es el desarrollo de la competencias sobre el turismo a nivel estadístico y reclamar al Gobierno del Estado los recursos económicos necesarios para ampliar la actuación de la Xunta de Galicia en este terreno.