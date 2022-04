Borja Verea optará a liderar el PP de Santiago y tiende la mano a Mayo: "Quien quiera sumar tendrá un sitio a mi lado"

El diputado compostelano, que desearía una lista conjunta, no se siente "el candidato de la dirección" y planea hablar "con todos"

El diputado y presidente de la gestora del PP de Santiago, Borja Verea, ha confirmado que optará a liderar la formación en el congreso que se celebrará el 14 de mayo. En la carrera podría tener como rival al médico Fernando Mayo, a quien ha tendido la mano este martes, convencido de que lo óptimo es "sumar", ya que hace falta "una gran mayoría" para arrebatar al socialista Xosé Sánchez Bugallo la Alcaldía compostelana.

Verea ha convocado a los medios en una cafetería compostelana, donde ha trasladado que, tras su labor reuniéndose "con cientos de entidades" de la ciudad y escuchando a los vecinos, está "más convencido que nunca" de que Santiago "tiene ganas de cambio". El PP, ha defendido, es "la alternativa" política en la urbe, pero lo primero es "sumar" en el partido para poder obtener después un triunfo en las urnas.

Con el objetivo de ganar las elecciones municipales de 2023 y recuperar la Alcaldía, Verea se propone primero hacerse con las riendas del partido en la ciudad en el congreso del próximo 14 de mayo. Según ha defendido, aspira a "contar con todo el talento que tenga ganas de trabajar" por la ciudad y para convencer a los vecinos de que "es posible una gran mayoría popular" en los comicios locales.

Verea ha reivindicado la "generosidad" y, ante la posibilidad de que se articule una cnadidatura rival encabezada por Mayo --pendiente de una asamblea y de ratificar que concurre, intención que ya había avanzado--, ha afirmado que se propone buscar la unidad del partido y trabajar con quienes quieran "poner en marcha" a Santiago.

"Quien quiera sumar tendrá un sitio a mi lado. Aquí no sobra nadie. El PP es la única alternativa", ha defendido, antes de añadir que "Santiago no es del PSOE ni de Bugallo", sino de quien quiere "modernizarlo y llevarlo a la vanguardia". "Me pongo a trabajar para sumar, para hacer los mejores equipos y en esa meta compartida de conseguir la mayoría en 2023", ha remarcado.

"VOY A HABLAR CON TODOS LOS AFILIADOS"

Preguntado por los periodistas acerca de la posibilidad de que se logre construir una candidatura conjunta para el cónclave local, Verea ha insistido en que su disposición es "hablar con todos los afiliados", con el fin de que "todos" se sientan representados. "Es el momento de la militancia", ha recalcado, en varias ocasiones.

Verea desearía tener "una candidatura de unidad y de futuro", y ha insistido en que todo aquel que quiera "sumar" por el partido tendrá "un sitio".

"NO ME CONSIDERO EL CANDIDATO DE LA DIRECCIÓN"

Sobre si cree que le penalizará con la militancia que se le considera como el candidato del 'aparato', ha replicado que él no se siente el aspirante "de la dirección" de su partido. Así, ha defendido que presentarse es "una decisión muy personal" y que el apoyo que desea es el de los afiliados de la ciudad.

"No me interesan los apoyos de las Ejecutivas provinciales o autonómicas. El único apoyo que me interesa es el de la militancia", ha aseverado.

DIFICULTAD DE LAS MAYORÍAS ABSOLUTAS

Sobre si dejará el acta de diputado en el Parlamento para concentrarse en el ámbito local, ha señalado que todavía no ha analizado esta cuestión y ahora se centrará en el cónclave. Y aún consciente de la dificultad de obtener una mayoría absoluta, ha replicado que "a día de hoy ninguna candidatura, candidato o partido" tiene votos en las urnas.

Por ello, ha insistido en que intentará liderar el partido "con toda la confianza" en que si el PP presenta "un proyecto ganador alternativo al del siglo pasado", con el que ha identificado a Bugallo, hay opciones reales de gobernar.

Finalmente, ha rechazado pensar en si algunas cuestiones del pasado le pasarán factura en las urnas al PP y ha defendido que "el pasado está para aprender". También ha manifestado que hay que trabajar "para aprender y mejorar", y que el PP compostelano abrirá ahora "una nueva etapa de futuro".

CONFLICTO LOCAL CON LA EXEDILA ANA SABEL

Verea también ha sido preguntado por la polémica suscitada a raíz de las duras críticas contra la exedila del PP de Santiago Ana Sabel en una publicación promovida por el propio grupo municipal. En dicho boletín, se identifica a Sabel, quien renunció "por motivos personales" a finales de febrero y que ha avanzado medidas legales, como una "infiltrada de Podemos" que "filtrea con el BNG".

El presidente de la gestora de Santiago, que ha remitido a que las explicaciones deben producirse por parte del grupo municipal, que encabeza Alejandro Sánchez-Brunete, ha defendido que él "no era conocedor" de esa publicación y tampoco hubiera recurrido a esa vía para "valorar a un compañero".

Pero ha insistido en que se trata de una cuestión de "orden interno" del grupo municipal, donde deben reunirse y dar las respuestas necesarias a este asunto.