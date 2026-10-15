Caballero defiende la inversión del Mundial porque las obras se quedarán para Vigo y el retorno económico será "inmenso"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, frente a una imagen del estadio municipal de Balaídos. - CONCELLO DE VIGO

VIGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido este jueves la inversión de 107 millones de euros para culminar la reforma del estadio de Balaídos y las demás infraestructuras para ser sede del Mundial de Fútbol 2030, ya que esas obras permanecerán en la ciudad y el retorno económico será "inmenso".

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor ha insistido en que "son inversiones que quedan en la ciudad para siempre". Con respecto al estadio municipal, ha subrayado la importancia de contar con un aforo de 41.000 personas "porque el Celta lo necesita" y, además, el campo servirá, por ejemplo, para acoger conciertos con 45.000 espectadores. "Los grandes grupos del mundo van a venir a dar conciertos a Balaídos con esta ampliación", ha proclamado.

Por otra parte, el alcalde ha asegurado que ser sede del Mundial pondrá a Vigo "en el mapa" y la reforma del estadio "va a generar recursos y retornos en la ciudad que van a superar con muchísimo el coste de la obra y lo van a generar durante años y años y años". "Este coste económico se regenerará y se recuperará con creces con la propia actividad del Celta y del equipo. Y, por tanto, la ciudad lo va a recuperar", ha insistido.

Caballero ha vuelto a reiterar su propuesta de que esos 107 millones de euros sean financiados a partes iguales entre Ayuntamiento, Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia, lo que supondría "en torno a 35 millones cada una de las administraciones en cuatro años".

"Y, por tanto, 9 millones de euros al año es el coste de esta maravilla y de esta gran actuación para esta ciudad, 9 millones al año durante cuatro años", ha incidido, señalando que este gasto es "perfectamente asumible por la ciudad", en el marco de un presupuesto municipal que supera los 350 millones.