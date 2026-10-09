Caballero pide a la Xunta declarar día de luto por Beiras: "No podemos estar en la política desde el sectarismo"

Llegada de familiares, amigos y admiradores al velatorio por Xosé Manuel Beiras, en el Museo do Pobo Galego, a 9 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego, f - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido a la Xunta "rectificar" y que decrete "día de luto por Beiras", ante el fallecimiento del histórico dirigente nacionalista, a cuyo acto de homenaje ha acudido este viernes en Santiago.

En declaraciones a los periodistas, Caballero, que fue el candidato del PSdeG en las elecciones autonómicas de 1997, las del primer 'sorpasso' y en las que Xosé Manuel Beiras lideraba al BNG, ha rechazado "estar en la política desde el sectarismo".

"Beiras fue un hombre excepcional y extraordinario en este país. Reconocido de forma casi unánime, excepto en el ámbito institucional. Y es imprescindible que se le haga ese reconocimiento. Seguiremos reclamando y tiene que rectificar la Xunta de Galicia. No quiero hacer debate político en este momento, pero en esto sí", ha destacado.

Por su parte, ha insistido en que "Galicia perdió un hombre excepcional" y ha citado varias de sus dimensiones: la política, pero también la cultural y la social, con el ejemplo de su postura sobre el idioma propio, cuestión en la que "no hizo debate político".

Desde su perspectiva de economista, ha resaltado la obra 'O atraso económico de Galicia', y ha resaltado el papel de Beiras como profesor, por su lección "a toda una generación de políticos de Galicia sobre el propio valor de Galicia".

LE APOYÓ CUANDO ESTABA EN CAMBRIDGE

En el ámbito personal, ha afirmado que "siempre" tuvo el apoyo de Beiras y ha recordado "cuando estaba en Cambridge y estaba exiliado". "Beiras fue capaz de apoyarme para la consecución de una importante beca que hizo que fuera posible que yo me doctorara", ha rememorado.

Por todo ello, ha resumido: "Un hombre irremplazable. Tan notable, tan importante... Vengo aquí a rendirle mi tributo".