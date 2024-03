CEG aborda con Caballero las necesidades de transporte de Vigo e insiste en pedir que el tren llegue al puerto de Bouzas

VIGO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, se ha reunido este lunes con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para abordar cuestiones relacionadas con el papel de la ciudad como uno de los ejes sobre los que pivota la actividad económica e industrial de la Comunidad.

En concreto, han hecho un repaso de las necesidades y cuestiones pendientes que afectan a la urbe y su área metropolitana, como la mejora de la mejora de las infraestructura de transporte y comunicación, "esenciales" para el desarrollo económico de la ciudad y de Galicia en general. Ahí, Vieites ha puesto el foco en la necesidad de la llegada del tren al puerto de Bouzas.

Entre otras cuestiones, para él, es "inaplazable" el pleno despliegue del Corredor Atlántico de mercancías, para contribuir a la cohesión territorial de los territorios del noroeste con el resto de España y de Europa.

"Hay que apostar por la intermodalidad y concluir la interconexión de los principales puertos de Galicia con el ferrocarril de mercancías", ha subrayado el presidente de la CEG, viendo "imprescindible" que el Ministerio de Transportes y Puertos del Estado reclamen a Bruselas que contemple a Vigo en sus mapas como puerto nodal.

Vieites ha insistido en la necesidad de conocer el Plan Director y trabajar conjuntamente con las administraciones competentes en el desarrollo de dicho plan. "Tenemos que conocer por dónde va a entrar el tren en Galicia, sus apeaderos y estaciones... Entendemos que debe contar desde Monforte con una entrada por el norte y otra por el sur", ha añadido, según recoge la CEG en un comunicado.

Por otra parte, ha afirmado que los empresarios defienden la conexión ferroviaria de la terminal de Bouzas con un trazado que permita cumplir con las máximas garantías, tanto técnico como funcionales y ambientales, y en el menor plazo posible.

"Guixar debe optimizar el espacio y ofrecer la mayor superficie posible a los operadores y facilitar la intermodalidad en términos competitivos: hay que adaptar la transición barco-tren y que ésta sea competitiva", ha apuntado.

Vieites también se ha centrado en el AVE a Madrid y en la importancia de que lleguen los trenes Avril, así como en la salida sur hacia Portugal.

"Necesitamos costes de transporte competitivos también por carretera. Es imprescindible arbitrar las medidas necesarias para conseguir este objetivo y, entre otras medidas, necesitamos liberar la AP-9 como arteria principal de conexión", ha reivindicado.

No obstante, Abel Caballero ha insistido en que "el puerto de Vigo ya tiene tren", pero "prácticamente no se utiliza". Pese a que los empresarios piden que llegue a Bouzas, el regidor ha continuado indicando que esto "romperá la ciudad" y ha dicho que "le quitaría el sitio a Stellantis", porque es en el puerto de Bouzas donde almacena coches dicha empresa.

"Los coches que vengan de importación para otros sitios de España no justifican un tren de ningún modo. Esos coches no viajan en tren y es ocupar espacio que lo necesitamos vitalmente para la automoción de Vigo", ha añadido en un audio enviado a los medios de comunicación, asegurando que "Stellantis no tiene interés en que el tren llegue a Bouzas", según sus palabras.