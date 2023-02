Centenares de personas se concentran en Vigo para pedir al Ayuntamiento que "respete" al tejido asociativo de la ciudad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Vigo Somos Todos' centenares de personas se han concentrado este domingo en la Porta do Sol de la ciudad olívica para reclamar al Ayuntamiento que "respete y escuche" al tejido a asociativo.

Más de una quincena de asociaciones viguesas, entre las que se encuentran Vigo Histórico, Afectados por el Vial de Beade, Grupos en Loita o Bembrive en Pé se han concentrado a las 12,00 horas en este céntrico punto.

Todas ellas han coincidido en reclamar "un nuevo modelo de ciudad" en el que "se escuche y se respete" a los movimientos sociales y que priorice "la calidad de vida frente a la inversión privada", teniendo en cuenta los desafíos de sostenibilidad y movilidad.

Durante la concentración, la organización ha leído un manifiesto en el que señalan que Vigo tiene "su particular alcalde populista" que gobierna con "enormes aires de grandeza y superioridad" y que "desprecia las voces discordantes e ignora los problemas sociales, de convivencia y de sostenibilidad de la ciudad".

Así, han detallado que "debajo del paraguas de éxito mediático" de la ciudad durante la Navidad, "se proyectan también muchas sombras". Por eso, este conjunto de colectivos quiere que "antes de romper Bembrive con la nueva A-52 Vigo-O Porriño, se escuche a los vecinos y se piense en el patrimonio que van a perder".

Además, demandan un Vigo donde "se tenga en cuenta el descanso de los vigueses" que, añaden, "se ven abocados a sobrevivir durante la Navidad". En esta misma línea, piden que "no se expulse a la población empobrecida de las prioridades locales" y que las bandas de música "no se encuentren con salas de ensayo cerradas" o con "actuaciones policiales en los conciertos".

"No se puede construir un Vigo de espaldas a los vecinos. No se puede confundir esa mayoría absolutísima, legítima y democrática, con un cheque en blanco. El ejercicio de esa mayoría no puede ser un rodete antidemocrático. Queremos un modelo de ciudad más habitable y sostenible, que nos tenga en cuenta a todos y no reduzca a la marginalidad a múltiples asociaciones y colectivos, los cuales tenemos mucho que decir y aportar por el Vigo que queremos", concluye el manifiesto.

Es la primera vez en casi 16 años de mandato del alcalde, Abel Caballero, en la que varios colectivos se reúnen para expresar su malestar en un acto conjunto.