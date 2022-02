La CEP pide a Feijóo "que no se vaya de la Xunta a corto plazo" porque la "estabilidad" beneficia a la economía

Jorge Cebreiros recuerda que la "estabilidad" en la administración "tranquiliza" al tejido económico y empresarial

VIGO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, CEP, ha pedido este jueves a Alberto Núñez Feijóo "que no se vaya de la Xunta a corto plazo", porque la "estabilidad" en la administración beneficia a la economía y al tejido productivo.

Así lo ha trasladado el presidente de la patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, en respuesta a preguntas de los medios durante un desayuno informativo, y ha afirmado que, en su opinión, "no hay problema por simultanear la presidencia de un partido a nivel nacional con (el gobierno de) la Autonomía". Al respecto, ha recordado el caso de Javier Fernández, que fue presidente del Principado de Asturias y presidente de la gestora del PSOE.

"Feijóo sabe manejar los tiempos, sabemos que es responsable, que antepone los intereses de Galicia a todo lo demás. Me gustaría pedirle que siga pensando así", ha apuntado Cebreiros y ha añadido: "Yo le diría que no se vaya en el corto plazo. No necesitamos cambios en estos momentos, con el escenario de este año".

Jorge Cebreiros ha subrayado que Galicia ha tenido la "gran fortuna" de contar con un gobierno que ha repetido mayorías absolutas, lo que ha otorgado "estabilidad" y "predicibilidad" al escenario socioeconómico, algo que "tranquiliza" a los empresarios. "Y no queremos perderlo", ha abundado.

Por ello, a pesar de "respetar profundamente" que Feijóo pueda dar el paso para presidir el PP de España, ha pedido que no dé ahora el paso de dejar la Xunta, para que una decisión política "no afecte al gobierno de Galicia".

Por otra parte, el presidente de la CEP se ha referido al "lamentable espectáculo" protagonizado en los últimos días "por uno de los principales partidos del Estado", y ha criticado que los políticos han "incumplido el objetivo de trasladar una buena imagen a los ciudadanos".