La CIG denuncia que el curso arranca "con cifras falsas" de profesorado y "múltiples" incidencias en los centros

La responsable de CIG-Ensino, Laura Arroxo, en rueda de prensa - CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Ensino denuncia que el curso escolar 2026-2027 arranca "con cifras falsas" de profesorado y "múltiples" incidencias en los centros educativos por falta de personal, "sobre todo para atender a la diversidad y desdoblar aulas, obras inacabadas, deficiencias estructurales y reducción de la oferta formativa".

En rueda de prensa, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha acusado al conselleiro, Román Rodríguez, de "mentir" mediante el "maquillaje" de números.

Frente a la "propaganda" que atribuye a la Xunta, la responsable de la central nacionalista en materia de educación ha aportado una serie de datos según los cuales la comparativa de las vacantes provisionales adjudicadas este curso con respecto al pasado deja un saldo de 591 más.

De acuerdo con esta información de la CIG, la inspección pasa de seis a cero (-6), los maestros suman 56 hasta 2.588, el profesorado de ESO y bachillerato sube en 481 hasta 2.909, el de FP incorpora 72 hasta 1.288, y los profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional bajan en 14 hasta 272.

También aumentan, en ocho, los profesores de las escuelas oficiales de idiomas, hasta 128; se reducen en 13 los de conservatorios, hasta 158; hay cuatro mas de artes plásticas, hasta 55; tres más de taller, hasta ocho y se mantiene en 27 el profesorado especialista.

Un total de 591 vacantes provisionales adjudicadas más con las que la CIG ve "desenmascarada la supuesta cifra de 956 docentes más para secundaria o 1.600 más desde 2023". "El conselleiro debería tener un mínimo decoro y no decir estas falsedades", ha advertido.

En el apartado de la atención a la diversidad, asegura que las 150 plazas "que supuestamente se van a estabilizar de especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje están pendientes de que se cubran mediante el concurso general de traslados de este año".

"En lo tocante a las 100 plazas de estos especialistas para secundaria es donde está el incumplimiento más clamoroso --según la CIG--, dado que tenían que haber salido en el concurso de adjudicación de destinos provisionales y la diferencia con respecto al año pasado es de solo cinco", incide.

VACANTES SIN CUBRIR

Según la CIG-Ensino, antes de iniciar el curso quedaban 1.150 vacantes sin cubrir y tres días después de empezar hay enseñanzas en las que "prácticamente no empezaron los llamamientos, como en la FP y en las enseñanzas de régimen especial".

Así, apunta que este lunes había a primera hora "un total de 334 vacantes sin cubrir", de las cuales cuatro pertenecen al cuerpo de maestros, 250 al de profesorado de enseñanza secundaria, seis al especialista de sectores singulares de la FP, 31 son para trabajar en conservatorios, siete para escuelas de artes y 36 en escuelas oficiales de idiomas.

"El proceso de llamamiento es lento. No sabemos si la consellería está a tope con falta de personal también en el funcionariado y propicia esto", ha señalado Arroxo.

Con todo, espera que "entre hoy y mañana se puedan adjudicar" estas vacantes que faltan y ha indicado que la Xunta tiene "por costumbre" hacerlo en martes y viernes, aunque, en su opinión, "deberían hacerse todos los días de la semana y todas las semanas del año".

A modo de resumen, Laura Arroxo ha lamentado que "no hay transparencia" por parte de la consellería, sino, al contrario, "un exceso de propaganda" y un "aumento brutal en los últimos años" por las medias jornadas, lo cual, a su juicio, "tiene que ser algo anecdótico".

INCIDENCIAS

Entre las incidencias, la central apunta a centros de Melide y Begonte, donde "las familias tomaron la drástica medida de no enviar al alumnado a clase por la falta de personal en el primer caso y por la no autorización de desdobles en el segundo".

También detectó la CIG "problemas similares" en la comarca de Ferrol, en Ourense --donde cayó un falso techo de un aula nueva de infantil del Ben-Cho-Shey, según informa la CIG--, en A Coruña, en Santiago y Pontevedra.

En esta última provincia, señala que el caso "más sangrante" es el del IES Pedro Floriani de Redondela, que "afrontó la implantación de un nuevo ciclo de FP básica sin más profesorado".