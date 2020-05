El Colegio de Médicos de Ourense anima al tejido productivo a "reanudar actividad lo antes y mejor posible"

Avisa de que se ven en la calle "grupos de no convivientes que no respetan la distancia interpersonal" y uso "incorrecto" de las mascarilla

El Colegio de Médicos de Ourense anima al tejido productivo a "reanudar actividad lo antes y lo mejor posible" una vez que toda Galicia ha entrado este lunes en la fase 1 de la desescalada.

"Los profesionales sanitarios sabemos que la salud, en sentido amplio, no sólo se basa en la actividad asistencial en hospitales y centros de salud, y que los condicionantes sociales y económicos son muy importantes", ha explicado la entidad colegial en un comunicado.

Por ello, animan al tejido productivo --comercial, industria...- ourensano a "reanudar su actividad lo antes y lo mejor posible en estas circunstancias, cumpliendo -por supuesto- las normas sanitarias establecidas". "Estamos seguros de que su capacidad de innovación y su compromiso lo harán posible. Hacemos por ello un llamamiento para apoyar todos a nuestro comercio y a nuestras empresas: también éste es un objetivo de salud", ha subrayado.

Por otra parte, con la provincia ourensana en fase 1 de la desescalada, el Colegio de Médicos de Ourense destaca "el buen cumplimiento de las normas de prevención por parte de la mayoría de la población ourensana", pero avisa de que "se siguen observando en la calle grupos de no convivientes que no respetan la distancia interpersonal mínima de 1,5-2 metros", y en algunas personas "la no utilización o la incorrecta colocación de la mascarilla", ya que debe tapar boca y nariz, en situaciones en los que dicha distancia no esté garantizada.

"Deben saber que este tipo de incumplimientos que facilitan la trasmisión del virus, no sólo afectan a su salud personal, sino a la de todos sus conciudadanos", advierten los médicos ourensanos.

EVITAR CONTAGIOS

"Queremos resaltar que la necesidad de la distancia personal mínima y/o el eventual uso correcto de la mascarilla son aún más necesarios, ahora que es posible la reunión de hasta 10 personas en los domicilios o en las terrazas", insisten. Por ello, inciden en "perseverar en el cumplimiento de estas normas" porque "permitirá evitar repuntes de contagios y avanzar en la lucha contra la pandemia".

En esta línea, desde el punto de vista sanitario, la entidad colegial ourensana señala que hay "un escenario nuevo con un número moderado, pero persistente, de nuevos infectados".

"El objetivo ahora, explicitado ya por el Ministerio y la Consellería de Sanidade desde hace semanas, es la detección precoz y el aislamiento inmediato de los nuevos casos con sospecha -derivada de sus síntomas (fiebre, tos*)- de estar infectados por COVID-19", han recalcado.

Para ello consideran "necesario basar la actual estrategia en la Atención Primaria, tanto en la sanidad pública como en la privada, reforzándola y garantizando, en todos los casos, la realización de PCR en un máximo de 24 horas tras la sospecha clínica".

RASTREADORES

"Del mismo modo es imprescindible la identificación y aislamiento precoz de los contactos estrechos de los nuevos contagios", insisten los médicos ourensanos que, para ello, creen "preciso implementar un operativo multidisciplinar (Atención Primaria, Salud Pública, Servicios de Medicina Preventiva, entidades privadas, Mutuas...) de 'rastreadores' de esos contactos".

"Sabemos que la Conselleria de Sanidade está desarrollándolo, pero debemos urgirle a ponerlo en marcha sin demora. E insistir a la ciudadanía en el cumplimiento estricto del aislamiento cuando éste le haya sido indicado, aun cuando no tenga síntomas", indica la entidad colegial.

En estos aspectos -la responsabilidad individual en la distancia social y la higiene, la detección precoz de nuevos casos y de sus contactos estrechos con su aislamiento inmediato- nos jugamos la aparición o no de nuevos repuntes epidémicos", sentencian los médicos ourensanos.

Asimismo, la entidad colegial aclara que, ante "la confusión que generan las pruebas diagnósticas para COVID19 -los llamados tests-", la "complejidad de su indicación individual y su interpretación, obliga a reiterar que tanto la petición de las mismas a los laboratorios, como su interpretación solo pueden ser realizadas por un médico conocedor de la evidencia científica de la que se dispone en la actualidad".