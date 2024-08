Un comercio de Santiago estrena un programa piloto de la Xunta para poder presentar reclamaciones electrónicas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El local de Creativas Galegas en Santiago ha puesto en marcha un programa piloto de la Xunta que permitirá que los clientes, a través del escaneo de un código QR, puedan presentar reclamaciones en un formulario virtual.

Según explica la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, en el enlace que se abre con el QR pueden cumplimentar los datos y el motivo de la reclamación, que será remitida a la empresa responsable del negocio.

De forma automática, la persona recibirá un correo que dejará constancia de la fecha y la hora, y que le indicará que la empresa dispone de un mes para contestarle. En caso de que no lo haga en ese plazo o que la respuesta no sea satisfactoria, el consumidor podrá dirigir nueva reclamación al Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC) a través de un enlace que ya se incluye en el propio correo.

El director xeral de Comercio e Consumo de la Xunta, Gabriel Alén, la directora del IGCC, Sol Vázquez, y la presidenta del Consello Galego de Consumidores e Usuarios, Rosa Celia Otero, han presentado recientemente esta iniciativa en el local de Creativas Galegas que estrena este mecanismo.

Desde allí, Alén ha explicado que este comercio será el único que dispondrá del sistema en la primera fase del proyecto piloto que próximamente se extenderá a otras partes de la geografía gallega. El director xeral ha destacado la importancia de esta iniciativa para dotar de "simplicidad, agilidad y eficacia" el proceso de reclamación en materia de consumo.