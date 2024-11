Compostela encenderá este viernes su alumbrado navideño con música en directo y una chocolatada en el Obradoiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que el encendido del alumbrado navideño tendrá lugar este viernes bajo el lema 'Compostela prende o Nadal'. En una rueda de prensa celebrada este miércoles, la regidora ha explicado que a las 18.30 horas dos pasacalles iniciarán su camino hacia la Plaza del Obradoiro iluminando la ciudad a su paso.

De este modo, uno de ellos estará guiado por el grupo musical Brincadeira y saldrá desde Porta do Camiño, mientras que el otro lo hará desde Carreira do Conde de la mano de Cantigas e Agarimos.

Según ha explicado Sanmartín, ambos grupos pararán en las plazas del Toural y de Cervantes y se estima que en torno a las 19.00 horas concluya el recorrido con el encendido del Pazo de Raxoi y con una chocolatada que estará acompañada con la música de la soprano Esperanza Mara y de DJMil.

En este contexto, el gobierno local ha detallado que el objetivo de esta iniciativa es que la Navidad se convierta en "la tercera fiesta de importancia de Compostela". Además, ha anunciado que la estrella de ocho puntas volverá a ser el símbolo representativo de esta fiesta, por lo que han creado un vídeo en su cuenta de YouTube en el que enseñan a la ciudadanía a fabricarla.

Asimismo, han recordado las más de 300 actividades planificadas para este periodo festivo con el objetivo de crear "una Navidad de la participación, en la que la gente se implique de manera activa, para disfrutar Compostela y no solo para hacer fotos".

ACTIVIDADES EN EL ENSANCHE

Además, con el fin de incentivar el comercio local de la zona del Ensanche y del Casco Histórico, volverán a instalar dos carpas en la capital, una en Plaza Roja y otra en la Alameda. La primera acogerá la iniciativa 'Són Xove' los viernes por la tarde, con conciertos de grupos que ensayan en el Centro Xove, mientras que los sábados habrá una sesión vermut y actividades para los más pequeños.

La carpa de la Alameda, que comenzará a funcionar el 20 de diciembre tras el inicio de las vacaciones escolares, albergará un ciclo de cine y en el propio parque compostelano habrá también una pista de hielo ecológica, un rocódromo e hinchables para los niños.

MÁS OFERTAS

Asimismo, la primera teniente de alcaldesa, María Rozas, ha destacado que los centros socioculturales serán puntos de oferta de actividades, pero para poder acceder a estas habrá que formalizar una inscripción abierta desde este miércoles.

Igualmente, han anunciado más ofertas como la 'Festa do Apego' el sábado 21 de diciembre, el mercado de navidad de Carreira do Conde, el mercado de Área Central, el fotomatón de la Plaza del Obradoiro, la 'Ruada do Apalpador', la fiesta de Fin de Año, la carrera de San Silvestre o la Cabalgata de Reyes.