Consumidores gallegos temen que los bancos no hagan gratuitas las transferencias inmediatas ante la nueva normativa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene.

La banca debe ofrecer a partir de este jueves, 9 de enero, transferencias de dinero instantáneas al mismo precio que las normales, de acuerdo con el calendario que ha marcado el Gobierno para implementar esta iniciativa procedente de la Unión Europea. Sin embargo, el secretario xeral de la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), Miguel López, teme que esta medida no se traduzca en una gratuidad de esas transferencias inmediatas.

"No creo que vaya a suponer realmente un cambio sobre la realidad que tenemos ahora", reflexiona Miguel López en conversación con Europa Press, ya que "leyendo la letra pequeña" de la aplicación de la normativa "se tienen que equiparar los costes, pero eso no quiere decir que se tengan que convertir automáticamente en costes gratuitos".

El Parlamento Europeo aprobó un reglamento que obliga a todos los bancos europeos a ofrecer a los clientes envíos de dinero instantáneos a un precio igual o inferior al de las transferencias normales. No obstante, "las autoridades europeas no establecen un precio para esas comisiones, ya que son libres", de modo que se requiere que se iguale, "pero nadie dijo que se tienen que equiparar por debajo".

"Es a lo que nos tienen acostumbrados las entidades financieras, cuando se regula para favorecer la posición del consumidor en el mercado, acto seguido cambian su forma de parecer, introduciendo nuevas comisiones o haciéndolas más caras", avisa el responsable de la Ucgal. "Esto es lo que nos tememos que pueda acabar ocurriendo", apostilla.

El hecho es que "todos los servicios tienen un coste", y muchas entidades en función del nivel de vinculación que se tengan pueden establecer un programa de no cobrar comisiones, pero "ahora lo que queda por ver es si ese plan de fidelización se va a extender o no las comisiones o los costes de transferencias inmediatas".

"No creo que sea una cuestión tan clara de abordar y decir: 'va a ser gratuito a partir de ahora", pues "será gratuito para mucha gente siempre que la entidad financiera decida incluirlo en sus programas de fidelización".

Así, apunta a dos posibilidades: por un lado, "que para que sean bonificadas las transferencias inmediatas se establezcan mayores niveles de vinculación por parte de las entidades"; o en el caso contrario, "que se establezcan precios más caros para unas y para otras también". "Por desgracia, pueden acabar aumentando el precio de las transferencias ordinarias", agrega.

En esta línea, Miguel López censura que hay "sobradas muestras" de que las entidades financieras "no trabajan en beneficio de sus clientes, sino del propio beneficio de la entidad y sus inversores".

Sobre la falta de transparencia de qué hará cada banco a partir del 9 de enero, el secretario xeral de Ucgal apunta que "algunos usuarios manifiestan no haber recibido esa información con antelación". "Estamos muy acostumbrados que cuando hay alguna modificación que va a perjudicar al consumidor se nos notifique con mucha antelación, como mínimo un mes", por lo que entiende que, "con independencia de quien pueda ser beneficiado", debe ser "comunicado a todos los consumidores", si bien remarca que muchas veces se producen esas comunicaciones a través de correo o en las propias aplicaciones sin que los clientes sean conscientes.

Las entidades de crédito tendrán que ofrecer el mismo coste para las transferencias instantáneas dentro de la zona SEPA al mismo precio que las estándares a partir del 9 de enero de 2025.

El reglamento como tal se aprobó el pasado mes de febrero por el Parlamento Europeo por 599 votos a favor, siete en contra y 35 abstenciones. El objetivo es evitar esperas a los clientes minoristas y las empresas y mejorar la seguridad de las transferencias. Los bancos y otros proveedores de servicios de pago (PSP, en inglés) tendrán que garantizar transferencias asequibles y procesadas al momento.

Los países de la UE cuya moneda no sea el euro también tendrán que aplicar las normas, cuando las cuentas ya ofrezcan transacciones regulares en euros, después de un periodo transitorio más largo. Habrá una excepción especial a la obligación de efectuar el pago en un plazo de diez segundos para dichas cuentas fuera del horario laboral, por el riesgo de falta de liquidez en la divisa europea.

Para garantizar la seguridad, los proveedores de servicios de pago deben aplicar medidas sólidas y actualizadas de detección y prevención del fraude, a fin de evitar que el dinero transferido acabe por error o fraude en la cuenta equivocada y tendrán que ofrecer, sin coste adicional, un servicio de verificación de la identidad del destinatario.

No obstante, las transferencias que no son SEPA (en divisa diferente al euro, hacía países no SEPA o TARGET) quedan fuera de esta regulación, por lo que su precio no se equiparará al de las transferencias normales. Su precio dependerá de la política de cada banco.

Según un seguimiento realizado por Facua sobre las comisiones aplicadas por siete bancos españoles por las transferencias online, publicado a medidados de 2024, todos ellos cobran por garantizar que se reciben de forma inmediata o en el mismo día y no aplican ninguna si el cliente "se resigna a esperar". Esas comisiones van desde los 0,95 euros de Sabadell hasta los 12,00 euros de Bankinter, pasando por los 6,00 euros de Santander, el mínimo de 5,94 euros de Caixabank, los 4,00 euros de Openbank (2,00 euros si se tiene domiciliada la nómina), los 1,50 euros de Abanca y los 1,25 euros de BBVA.

Según ha explicado un portavoz de Banco Santander a Europa Press, en la mayoría de casos sus clientes no pagan por las transferencias ordinarias y esa política de precios "no va a cambiar". Por tanto, para esos clientes a partir del 9 de enero las transferencias inmediatas también serán gratuitas.

De su lado, según fuentes de BBVA, para sus clientes particulares "las transferencias inmediatas en banca a distancia (web y app) van a ser gratuitas a partir del 9 de enero y en oficinas se iguala la tarifa de inmediatas y transferencias SEPA estándar".

Esta es una línea de actuación similar a la que está teniendo Banco Sabadell. Según fuentes de la entidad catalana, en este mes que queda hasta el 9 de enero se está realizando la implementación tecnológica para facilitárselo a los clientes.

Preguntado por Europa Press, CaixaBank ha precisado que todos aquellos clientes vinculados al programa 'Día a Día', los clientes con cuenta 'online' y los clientes de Imagin (alrededor de 17 millones en total), tienen las transferencias ordinarias bonificadas y, por lo tanto, "a partir de enero también podrán efectuar transferencias inmediatas gratuitas".

"Como en todas las entidades, los clientes que no cuentan con transferencias bonificadas seguirán pagando las transferencias ordinarias y, a partir de enero, se igualará el precio de las transferencias inmediatas", ha precisado CaixaBank.