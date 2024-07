Convocada huelga en el transporte urbano de Ferrol, Narón y Neda desde el lunes 15

Acusan al grupo Alsa de no querer aplicar el convenio provincial a los trabajadores de Maitours que prestan el servicio

FERROL, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 40 trabajadores de Maitours, empresa del grupo Alsa que presta el servicio de transporte urbano en Ferrol, Narón y Neda (A Coruña) irán a la huelga a partir del lunes, día 15, para reclamar que se les aplique el convenio provincial y no el de la extinta Tranvías de Ferrol, concesionaria anterior del servicio.

Todos estos trabajadores fueron subrogados por Maitours cuando se resolvió la adjudicación en 2019, que ganó la UTE formada por Maitours e Intercar.

El responsable de Transportes de la FGAMT-CIG, Xesús Pastoriza, ha explicado esta mañana que el objetivo de la plantilla es que se uniformicen las condiciones de los trabajadores de las dos empresas que forman la UTE.

"La empresa aplica el convenio provincial a toda su plantilla, excepto al personal que viene subrogado de Tranvías, que tenía convenio propio", ha asegurado. En su momento, esta disparidad se llevó al juzgado, que les dio la razón "cuando se publicase el nuevo convenio provincial", ha señalado.

Pastoriza ha recordado que las tablas salariales del nuevo convenio ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que entiende que "a partir de ahí ya se tendría que aplicar el convenio, si no en su integridad, sí al menos las condiciones económicas, que son las que ya están publicadas".

No obstante, el responsable del sector del transporte de la CIG asegura que a la empresa "no le conviene porque el convenio provincial tiene mejores condiciones que el del antiguo Tranvías, sobre todo porque en este no había plus de antigüedad ni tampoco dietas".

Además, el sindicato ha denunciado la "actitud de bloqueo" de la empresa en la mediación que tuvo lugar hace más de una semana. La huelga afectará a las seis líneas de transporte de viajeros entre Ferrol, Narón y Neda. Todavía deben publicarse los servicios mínimos por parte de la Xunta.